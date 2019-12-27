с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Происшествия Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить Фрунзенский суд Харькова признал виновными и приговорил троих обвиняемых в совершении теракта 22 февраля 2015 года у местного Дворца спорта к пожизненному заключению.

Общество На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».

Космос Ученые ограничили пребывание космонавтов на Луне двумя месяцами Космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Космос Россия и Узбекистан укрепят сотрудничество в сфере освоения космоса Напомним, 30 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о развитии космической деятельности и создании агентства космических исследований и технологий «Узбеккосмос».

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Экономика C 1 января вступают в силу новые законы С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Происшествия С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты со средней и старшей сестёр Хачатурян, Ангелины и Крестины.