Экономика
ИзвестияМинтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.REGNUM03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия
В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом
В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Политика
Катар и Россия подписали соглашение об отмене виз
Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
В Канаде Трампа вырезали из фильма «Один дома-2»
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами
В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
Наука
Сложности с добычей термитов заставили шимпанзе делегировать
Оказалось, что в тех местах, где термитов добывать сложнее, шимпанзе более склонны к делегированию: там они чаще делятся орудиями для их добычи с сородичами.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе
Официальный мировой рекорд принадлежит Косторной – 85,45 балла. Именно она и стала победительницей короткой программы чемпионата России.
Культура
Стал известен фильм года по результатам опроса ВЦИОМ
Ранее свой опрос провёл интернет-сервис «КиноПоиск», по результатам которого фильмом года, по мнению россиян, стал «Зелёная книга» американского режиссёра Питера Фарелли, писал NEWS.ru.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Музыка
Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»
Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Происшествия
В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки
Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
Общество
Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Футбол
РФС подтвердил отставку Егорова
Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
Спорт
Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус направил в Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с вердиктом исполкома этого агентства, на четыре года отстранившего российских спортсменов от крупнейших международных соревнований.
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Происшествия
После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело
Космос
Китай сообщил о запуске тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5»
Китай осуществил запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») с телекоммуникационным спутником «Шицзянь-20» на борту, передает РИА Новости.
Наука
В глубинах Средиземного моря нашли затопленную деревню и дамбу эпохи неолита
Недавние нелицеприятные погодные условия в Средиземном море способствовали открытию укрытия, датированного эпохой неолита.
Общество
Тарифы ЖКХ вырастут в России в 2020 году
Плата за коммунальные услуги в России с 1 июля 2020 года вырастет в среднем на 4%, сообщают "Известия".
Политика
Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Футбол
Никола Влашич: «Зенит» безумно силен, ЦСКА хочет финишировать вторым
После 19-и туров чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 45 очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 34-мя баллами.