с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Авто UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Общество Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд в жилом доме.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Политика Борисов назвал единственное достижение космической отрасли в 2019 году В 2019 году в адрес ракетно-космической отрасли России звучало много критики и она действительно находится в непростой ситуации, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космическую программу.

Политика Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.

Технологии В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Политика Трутнев потребовал объявить выговор замглавы Минпромторга Евтухову Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить заместителю министра промышленности и торговли Виктору Евтухову выговор за невыполнение поручений.

Хоккей Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в традиционном хоккейном матче, который прошёл на катке на Красной площади.

Происшествия Дело о покушении на главу района Воронежской области передали в Москву Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о покушении на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова в центральный аппарат СК.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Энергетика Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.

Технологии Приложение карты «Мир» появится на смартфонах в России Газета «Известия» сообщает о том, что на продаваемые в России гаджеты может в обязательном порядке устанавливаться приложение отечественной платёжной системы «Мир».

Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.

Футбол Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.