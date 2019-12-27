Экономика

ИзвестияИзвестияМинтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Комментировать201
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте федерального ведомства.
REGNUM03:53

Подробнее о событии

Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

Газета.Ru06:56

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Известия05:13

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

ТАСС02:38

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в России до 15,5 тыс. рублей

ФАН05:26

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии

Говорит Москва02:43

Минтруд объявил о росте пенсий в России

URA.Ru04:49

Январская индексация пенсий затронет около 367 тысяч белгородцев

Бел.Рувчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 10:43
Происшествия

В ДТП с автобусом в Липецкой области погибли два человека

РИА Новости вчера в 11:45
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета вчера в 00:16
Армия и оружие

Для российских Су-57 нашли покупателя

Lenta.ru 10:02
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Общество

Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
ТАСС 11:34
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Здоровье

В Башкирии с нового года поменяется порядок записи к некоторым врачам

В Башкирии с нового года поменяется порядок записки к врачам узких специальностей.
UfaTime.ru 03:56
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Фигурное катание

Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России

Бронзовый призер серии «Гран-при» Александра Трусова без падений исполнила короткую программу на чемпионате России.
Спорт-Экспресс 08:32
Армия и оружие

Минобороны РФ: у России есть вопросы к США по выполнению СНВ-3

В интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о появившихся у российской стороны вопросах к США в части выполнения договора о стратегических наступательных вооружениях.
Военное дело вчера в 22:42
Футбол

Прерванный из-за оскорблений в адрес Зозули матч доиграют без зрителей

Игру 20-го тура Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете», прерванный из-за оскорблений фанатов в адрес форварда последней команды Романа Зозули, планируют доиграть без болельщиков, говорится в сообщении Королевской федерации футбола Испании.
ProstoProSport 09:00
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

Газета.Ru 08:30
Музыка

Музыканты «Кино» перезаписали песню «Троллейбус»

Музыканты группы «Кино» записали новую версию хита «Троллейбус». Видео с исполнением песни в новой аранжировке опубликовно на YouTube.
Культуромания 08:30
Происшествия

Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
РБК 08:35
Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Экономика

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
РБК 01:00
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила разрыв с хоккеистом Телегиным

Полина Смирнова (Пелагея) официально заявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным.
Москва 24 вчера в 06:22
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Экономика

Строительство двух станций «коричневой» линии метро в Петербурге может подорожать

Стоимость строительства станций «Юго-Западная» и «Путиловская» станций Красносельско-Калининской линии метро может вырасти в цене, сообщает «Фонтанка.ру».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:06
Экономика

Суд арестовал имущество сибирского ритейлера «Холидей» на 17,4 млрд

25 декабря Арбитражный суд Новосибирской области арестовал имущество и счета ООО «НСК Холди», которое несет субсидиарную ответственность с ООО «Компания Холидей», некогда владевшей крупнейшей торговой сетью Сибири, на 17,425 млрд рублей.
Тайга.инфо вчера в 04:49
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Космос

Космический лифт: зачем ученые хотят протянуть кабель от Луны к Земле

РБК 25 декабря в 02:24
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom вчера в 12:10
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

Культуромания 10:58
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд

«Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд, присужденных украинской компании по решению Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное