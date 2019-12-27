Экономика
ИзвестияМинтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить237
с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.REGNUM03:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Политика
Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Происшествия
Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко
Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера
Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
Футбол
Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Общество
Открытие станций коричневой ветки метро в Петербурге перенесли на год
Открытие станций «Юго-Западная» и «Путиловская» переносят на сентябрь 2023 года.
Политика
В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Политика
Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе
«В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — цитирует его «РИА Новости».
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Армия и оружие
Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике
НАТО продолжает наращивать боевую подготовку своих войск в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы
Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Фигурное катание
Татьяна Тарасова: «Трусова открыла новые горизонты в фигурном катании»
Скажу, что она уже великая спортсменка. Трусова — человек, который открыл нам новые горизонты в фигурном катании.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Происшествия
Российская пенсионерка села в тюрьму из-за внучки-террористки
Пенсионерка из Калмыкии села в тюрьму из-за переводов внучке-террористке. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости.
Политика
В Кремле сообщили о проработке визита Путина в Вифлеем
Визит Президента России Владимира Путина в Вифлеем, запланированный на 23 января, находится в стадии проработки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года
Презентация «Феррари»-2020 состоится 11 февраля. Постеры «Феррари» для Гран-при «Формулы-1» – особый вид искусства.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Хоккей
Финский хоккеист Пулккинен перешел из минского «Динамо» в московское
В сезоне-2019/20 Пулккинен провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча, в которых набрал 27 очков (17+10) при показателе полезности "-5".
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору колбасы к новогоднему столу
Например, шпик на срезе сервелата должен быть белым или чуть розоватым, желтый цвет говорит о том, что колбаса просрочена.
Политика
В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Общество
Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым
Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.
Общество
В Москве похищен лимузин Сталина
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.