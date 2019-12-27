Экономика
ИзвестияМинтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.
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с чего всё началось
«С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05%, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3%», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального ведомства.REGNUM03:53
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