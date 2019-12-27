с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Политика Украина запустит на неподконтрольном Донбассе телеканал Министерство культуры Украины обнародовало планы по запуску украинского телеканала, вещающего на временно оккупированной территории юго-востока страны.

Политика Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.

Политика США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2» У компаний - подрядчиков российского экспортного газопровода "Северный поток-2" есть срок до 20 января 2020 года прекратить всякую связанную с проектом деятельность, чтобы не подпасть под американские санкции – с таким разъяснением выступил Госдепартамент США.

Единоборства Федор Емельяненко оценил поединок между братом и Кокляевым Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что он думает о прошедшем в ноябре поединке своего брата Александра и пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Авто В России начали продавать самые доступные версии Audi A6 Первая и займет позицию базового исполнения для Audi A6 в нашей стране: ее двигатель развивает 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1 450 до 4 200 об/мин. При расходе в 6,6 л на 100 км пути такой седан может ускориться до 100 км/ч за 7,9 секунды.

Экономика ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Политика Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.

Армия и оружие В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.

Футбол Егоров покинет пост главы департамента судейства РФС Александр Егоров в ближайшее время покинет пост главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза.

Шоу-бизнес Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки» Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".

Общество УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки» Вдохновившись концептами кемперов на базе «Буханки», представленных голландским подразделением УАЗа на выставке Kampeer & Caravan Jaarbeurs 2019 в Утрехте, российские заводчане тоже создали нечто подобное.