с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

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