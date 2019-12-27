с чего всё началось

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте министерства труда России в пятницу, 27 декабря. По итогам индексаций, проведенных в 2019 году, страховые пенсии выросли с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Политика В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.

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Политика Байден объяснил нежелание давать показания по импичменту Трампу Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден заявил, что не желает давать показания в рамках импичмента президента США Дональда Трампа, так как у республиканцев нет законных оснований для этого.

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Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Политика Пушков: слова Путина задели поляков за живое Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.