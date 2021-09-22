Будьте в Плюсе

Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%

Хорошо ли подобран заголовок?
Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил
 министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости».
Ведомости
Страховые пенсии индексируют каждый год 1 января.
Телеканал 360°
В текущем году размер индексация составила 6,3%. Средний размер пенсии составил 16 789 рублей.
НТВ
Ежегодная индексация не касается работающих пенсионеров.
РБК

Подробнее о событии

Минтруд: индексация пенсий в 2022 году будет меньше, чем в 2021-м
URA.Ruвчера в 23:26
Котяков: страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%
РБКвчера в 01:50
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%
Ведомостивчера в 01:27
Глава Минтруда Котяков: индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процента
РИА Новостивчера в 02:01
Самое цитируемое
Глава Минтруда Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%
RT на русскомвчера в 01:14
В Минтруде сообщили об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году
Российская газетавчера в 00:24
Глава Минтруда Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%
Lenta.ruвчера в 23:28

Интересное

В сети появились предварительные характеристики GeForce RTX 30 SUPER

Полный список раскрытых характеристик выглядит следующим образом: GeForce RTX 3090 SUPER — процессор GA102-400, 10752 ядра CUDA, 24 ГБ GDDR6X; GeForce RTX 3080 SUPER — 8960 ядер CUDA, 12 ГБ GDDR6X; GeForce RTX 3070 SUPER — 5888 ядер CUDA, 8 ГБ GDDR6X; GeForce RTX 3060 SUPER — 5632 ядра CUDA, 12 ГБ GDDR6.
Gamemag.ruвчера в 15:33