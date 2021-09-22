ВедомостиМинтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетСтраховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости».ВедомостиСтраховые пенсии индексируют каждый год 1 января.Телеканал 360°В текущем году размер индексация составила 6,3%. Средний размер пенсии составил 16 789 рублей.НТВЕжегодная индексация не касается работающих пенсионеров.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВСеверпостТверские ведомостиREGNUMПолитическая ЭкспертизаИА Красная ВеснаLife.ruZAB.RUГЛАС.RUA42.RUПолитика СегодняDeita.ruТерритория новостейНовые ИзвестияОбластная газетаInfopro54Подробнее о событииМинтруд: индексация пенсий в 2022 году будет меньше, чем в 2021-мURA.Ruвчера в 23:26Котяков: страховые пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 5,9%РБКвчера в 01:50Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий в следующем году на 5,9%Ведомостивчера в 01:27Глава Минтруда Котяков: индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9 процентаРИА Новостивчера в 02:01Самое цитируемоеГлава Минтруда Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%RT на русскомвчера в 01:14В Минтруде сообщили об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 годуРоссийская газетавчера в 00:24Глава Минтруда Котяков сообщил об индексации страховых пенсий в 2022 году на 5,9%Lenta.ruвчера в 23:28Показать ещёОценить1,7KПоделиться