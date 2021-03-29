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Вести.Ru

Минтруд: средняя пенсия выросла с 2016 года на 3 тысячи рублей

Баталина напомнила, что средний размер пенсии не может оказаться ниже размера прожиточного минимума. Если пенсия окажется ниже этой планки, то гражданин получает социальную доплату до размера прожиточного минимума. К 1 января доплату получали 6,2 млн пенсионеров.В источнике
С чего всё началось

В Минтруде сообщили о росте пенсии россиян за пять лет на более чем на 3 тыс. рублей

С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.
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