Минтруд: средняя пенсия выросла с 2016 года на 3 тысячи рублей
Баталина напомнила, что средний размер пенсии не может оказаться ниже размера прожиточного минимума. Если пенсия окажется ниже этой планки, то гражданин получает социальную доплату до размера прожиточного минимума. К 1 января доплату получали 6,2 млн пенсионеров.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде сообщили о росте пенсии россиян за пять лет на более чем на 3 тыс. рублей
С 1 января 2022 года пенсии будут проиденксированы на 5,9%, с 1 января 2023 года - на 5,6%, с 1 января 2024 года - на 5,5%. К 2024 году пенсии этой категории пенсионеров планируется довести до среднего уровня в 20 тыс. рублей.
ТАСС05:58