Экономика
URA.RuМинтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году превысит 12 тысяч рублей. Такие данные приводятся в законопроекте Министерства труда. Согласно законопроекту, МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей.
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с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАНвчера в 22:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
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