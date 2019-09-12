За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году превысит 12 тысяч рублей. Такие данные приводятся в законопроекте Министерства труда. Согласно законопроекту, МРОТ будет установлен в размере 12 130 рублей.

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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