За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

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