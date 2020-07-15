Экономика

Вести.RuВести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум

Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

В Свердловской области прожиточный минимум поднимут на ₽614

Znak.comвчера в 04:04

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей

Патриоты Нижнего14 июля в 10:19

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35
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Общество

Глава центра Гамалеи поделился ощущениями от привитой вакцины

Как сообщалось, в среду из госпиталя имени Бурденко была выписана первая группа добровольцев-участников испытаний вакцины от коронавируса, проводимых Минобороны России и НИЦ Гамалеи.
Вести.Ru 03:36
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс вчера в 15:37
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Наука

В Оксфорде прошли испытания вакцины от коронавируса успешно

Окончательно эффективность вакцины подтвердят в ходе финальных испытаний, которые уже начались в Бразилии.
Evo-rus.com 02:05
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Общество

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Авария с участием пьяного Михаила Ефремова подкосила право либералов на менторство.
Взгляд.ру 02:00
Происшествия

В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус.
РБК 03:03
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Общество

Китай закупил 1,36 млн тонн американской кукурузы

Sfera.fm 13 июля в 11:31
Общество

В Роскачестве проверили овсяное печенье 18 марок

Специалисты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок по 457 показателям, вся продукция оказалась безопасна для потребителей, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 03:56
6
Общество

В Москве и Петербурге идут пикеты против изменения Конституции

URA.Ru вчера в 13:02
3K
Общество

Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14 июля в 09:50
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Армия и оружие

Новый российский комплекс С-500 вызвал восхищение египетских СМИ

Россия смогла всех удивить, создав новый зенитно-ракетный комплекс, который превосходит все существующие в мире системы, утверждает египетское издание Sasapost.
Народные новости 03:36
Культура

На 89-м году жизни умер оператор «Бриллиантовой руки» Игорь Черных

Дни24 02:10
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Армия и оружие

В минобороны Армении сообщили, что подбили танк ВС Азербайджана

Ереван, 16 июля 2020, 10:20 — REGNUM Военные Армении подбили танк ВС Азербайджана, а также подавили огневые точки противника.
REGNUM 03:20
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
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Шоу-бизнес

Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото

Суть событий 01:22
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Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
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Общество

В Липецкой области число случаев COVID-19 превысило 4,3 тысячи

Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 31, до 4318, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:33
Здоровье

Врач назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Заболевание часто проявляет себя так называемыми "голодными болями", которые появляются после еды.
iReactor 01:59
Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве

Во время игры между московским ФК "Сахалинцем" и "Легионом" из Махачкалы между одним из футболистов и арбитром произошла драка.
Discover24 вчера в 13:08
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Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Гаджеты

IPhone 12 получит тканевый кабель для зарядки в комплекте

MobiDevices вчера в 03:15
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Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
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Шоу-бизнес

Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

CT news вчера в 21:14
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
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Общество

В Москве выявлено рекордно низкое с апреля число случаев COVID-19

В Москве зарегистрировали рекордно низкое с начала апреля число заболевших коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:48
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