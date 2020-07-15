Экономика
Вести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум
Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей
Патриоты Нижнего14 июля в 10:19
Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
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Общество
ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова
ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
Политика
Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости 07:59
Происшествия
На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса
Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.
REGNUM 03:43
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком
Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
Наука
Найдены сходства между итальянцами и датчанами XVII-XVIII вв
Исследователи из Университета Южной Дании сравнили останки людей, живших в Италии и Дании в XVII-XVIII вв.
Дилетант 08:18
Шоу-бизнес
Нюша призналась, что разбила брак Игоря Сивова
На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей. Но это не помешало артистке закрутить с ним роман.
StarHit.ru 06:30
Шоу-бизнес
Деми Мур стала блондинкой ради новой роли
Деми Мур стала блондинкой ради новой роли Актриса показала фото в необычном образе.
Экспресс газета 07:47
Футбол
Хусаинов считает, что судьи верно отменили гол «Спартака» и не назначили пенальти в его пользу
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды судейства бригады Алексея Сухого в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Основные претензии болельщиков и футболистов красно-белых были связаны с отменой гола «Спартака» из-за офсайда у Самюэля Жиго и неназначением пенальти за попадание мяча в руку защитника «Ахмата» Андрея Семенова.
Bookmaker-ratings.ru 03:34
Общество
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Общество
Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы
Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
Lenta.ru 08:07
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Авто
Российские автодилеры начали выдавать госномера в салонах
Ранее стало известно, что выбранный номер россияне смогут зарезервировать на портале Госуслуг.
Толк 07:09
Общество
Число безработных в Саратовской области выросло в 4,4 раза
Как рассказал на совещании по ситуации на рынке труда губернатор Валерий Радаев, по сравнению с 1 апреля численность безработных выросла в 4,4 раза.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:51
Экономика
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
РИА Новости 07:54
Игры
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Армия и оружие
Россия возобновила патрулирование проблемных регионов Сирии
Патрулирование в сирийской провинции Ракка провело подразделение российской военной полиции 15 июля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 10:29
Общество
Депутаты предложили разместить колледж искусств в кинотеатре «Победа»
FreeNews-Volga 06:15
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Армия и оружие
ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США
Подорвавшийся на мине в ДНР украинский военнослужащий оказался гражданином США. Уже установлена его личность – Шон Фуллер.
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Шоу-бизнес
Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера
Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
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