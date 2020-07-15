Экономика

Вести.RuВести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум

Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей

Патриоты Нижнего14 июля в 10:19

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32
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Общество

ФСБ предъявила Мосгорсуду секретные сведения из дела Ивана Сафронова

ФСБ представила Мосгорсуду секретные сведения из дела журналиста Ивана Сафронова.
BFM.ru 07:41
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Политика

Зеленский оценил сроки продления карантина на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантин в стране не надо продлевать более, чем на месяц и призвал действовать, ориентируясь на развитие ситуации с заболеваемостью.
РИА Новости 07:59
Происшествия

На Кубани выявили 67 новых носителей коронавируса

Краснодар, 16 июля 2020, 10:43 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 июля.
REGNUM 03:43
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Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
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Шоу-бизнес

Елена Проклова вступилась за Ефремова, назвав его больным человеком

Проклова признала, что Ефремов, как и любой другой человек, должен отвечать за свои действия, однако призвала общество строго судить в первую очередь себя.
Пятый канал вчера в 22:39
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания 06:02
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Общество

Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
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Наука

Найдены сходства между итальянцами и датчанами XVII-XVIII вв

Исследователи из Университета Южной Дании сравнили останки людей, живших в Италии и Дании в XVII-XVIII вв.
Дилетант 08:18
Шоу-бизнес

Нюша призналась, что разбила брак Игоря Сивова

На момент знакомства с Нюшей Игорь Сивов был женат и воспитывал двоих сыновей. Но это не помешало артистке закрутить с ним роман.
StarHit.ru 06:30
Шоу-бизнес

Деми Мур стала блондинкой ради новой роли

Деми Мур стала блондинкой ради новой роли Актриса показала фото в необычном образе.
Экспресс газета 07:47
Футбол

Хусаинов считает, что судьи верно отменили гол «Спартака» и не назначили пенальти в его пользу

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов проанализировал спорные эпизоды судейства бригады Алексея Сухого в матче 29-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (3:0). Основные претензии болельщиков и футболистов красно-белых были связаны с отменой гола «Спартака» из-за офсайда у Самюэля Жиго и неназначением пенальти за попадание мяча в руку защитника «Ахмата» Андрея Семенова.
Bookmaker-ratings.ru 03:34
Общество

Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
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Политика

Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»

Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
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Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
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Общество

Известный российский блогер стал помощником депутата Госдумы

Российский видеоблогер и стример Илья Давыдов, более известный как Илья Мэддисон, стал помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.
Lenta.ru 08:07
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Происшествия

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru 07:23
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Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
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Авто

Российские автодилеры начали выдавать госномера в салонах

Ранее стало известно, что выбранный номер россияне смогут зарезервировать на портале Госуслуг.
Толк 07:09
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Общество

Число безработных в Саратовской области выросло в 4,4 раза

Как рассказал на совещании по ситуации на рынке труда губернатор Валерий Радаев, по сравнению с 1 апреля численность безработных выросла в 4,4 раза.
СаратовБизнесКонсалтинг 07:51
Экономика

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
РИА Новости 07:54
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Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store

На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Армия и оружие

Россия возобновила патрулирование проблемных регионов Сирии

Патрулирование в сирийской провинции Ракка провело подразделение российской военной полиции 15 июля, сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна вчера в 10:29
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Общество

Депутаты предложили разместить колледж искусств в кинотеатре «Победа»

FreeNews-Volga 06:15
Авто

В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти

В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
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Армия и оружие

ДНР: погибший украинский диверсант оказался наемником из США

Подорвавшийся на мине в ДНР украинский военнослужащий оказался гражданином США. Уже установлена его личность – Шон Фуллер.
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Шоу-бизнес

Коллеги Прилучного рассказали, как Карпович соблазнила женатого актера

Коллеги актера Павла Прилучного, рассказали, как звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович вела себя во время их совместной работы в театре.
Народные новости 04:40
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