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Спорт «СКА-Хабаровск» вслед за «Амуром» призвал фанатов не выходить на митинги в поддержку Фургала Футболисты «СКА-Хабаровск» обратились к болельщикам с просьбой не участвовать в митингах в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который ранее был арестован по подозрению в организации убийств.

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