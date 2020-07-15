Экономика
Вести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум
Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Прожиточный минимум в Нижегородской области увеличат более чем на 600 рублей
Патриоты Нижнего14 июля в 10:19
Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
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Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
CT news 14 июля в 14:38
Авто
Porsche представил новую модель 911 Turbo
С 0 до 100 км / ч 911 Turbo разгоняется за 2,8 с. Для сравнения этого же показателя 911 Turbo S достигает за 2,7 с. Максимальная скорость новинки составляет 320 км / ч, что также ненамного меньше, чем у Turbo S. Агрегатируется мотор новой модели с 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией и полным приводом.
REGNUM 04:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин собрал с огорода Пугачевой кабачки и перцы
Российский юморист и шоумен Максим Галкин продемонстрировал урожай с огорода Аллы Пугачевой.
OAnews 00:35
Политика
Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске
Стихийный митинг длится уже пятый день подряд Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
АМИТЕЛ 01:03
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ 02:15
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала живот в прямом эфире
Беременная Джиджи Хадид провела в Instagram прямой эфир, где поклонники смогли увидеть ее округлившийся живот.
Дни24 04:16
Спорт
«СКА-Хабаровск» вслед за «Амуром» призвал фанатов не выходить на митинги в поддержку Фургала
Футболисты «СКА-Хабаровск» обратились к болельщикам с просьбой не участвовать в митингах в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который ранее был арестован по подозрению в организации убийств.
Metaratings 05:31
Шоу-бизнес
Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам
iReactor вчера в 13:06
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на Ближнем Востоке
Вторая фаза тестирования российской вакцины от коронавируса, которую разработал Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершится 3 августа, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев на брифинге, передает корреспондент РБК.
РБК 05:58
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Авто
ЕЭК определила запрещенные к установке подержанные запчасти
На днях «Автоновости дня» сообщили о том, что в России запретят ремонтировать автомобили подержанными и восстановленными запчастями.
Автоновости дня 01:23
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Происшествия
В Челябинской области за сутки произошло почти 30 природных пожаров
Самый крупный – в 70 га зафиксирован в Челябинском военном лесничестве. Еще один большой лесной пожар произошел в Октябрьском районе.
Коммерсантъ Челябинск 04:34
Кино
Сериал с Константином Хабенским начнут снимать в Твери с конца июля
Сериал «За час до рассвета» с Константином Хабенским начнут снимать в Твери с 25 июля.
АиФ Тверь 05:48
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета вчера в 09:18
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
В результате стало известно, что в среднем за сутки человека посещает 6 200 мыслей, среди которых как простые, к примеру, что приготовить на обед, так и комплексные.
Evo-rus.com 03:56
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Экономика
В Дагестане на развитие горных территорий направят 70 млн рублей
Махачкала, 16 июля 2020, 09:32 — REGNUM Госпрограмма социально-экономического развития горных территорий стартовала в Дагестане в 2020 году.
REGNUM 02:32
Шоу-бизнес
Модный дом Louis Vuitton отреагировал на скандал Рудковской и Дакоты
Исполнительница Маргарита Герасимович, более известная как Рита Дакота, на официальной странице в социальной сети Instagram рассказала, что ей на почту пришло письмо от бренда Louis Vuitton, из-за люксовых сумок которого у нее недавно произошел конфликт с музыкальным продюсером Яной Рудковской.
NewInform 03:53
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net вчера в 03:27
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19