Экономика

Вести.RuВести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум

Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Прожиточный минимум свердловских пенсионеров на 2021 год решили не увеличивать

Znak.com08:39

Минтруд установил новый прожиточный минимум

Вести.Ruвчера в 09:46

Прирост на душу населения

Российская газетавчера в 10:53

Утвержден прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

ИА Клерк.Рувчера в 10:57

На сколько в 2020 году вырос прожиточный минимум?

Аргументы и Факты04:32

Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09

В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

Нижний Новгород on-line14 июля в 09:35
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Игры

Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store

На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Спорт

По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует

21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
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Игры

Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020

Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Игры

Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv 06:31
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Кино

Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma

Киноафиша России 02:26
Общество

Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
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Игры

Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа

Издательство Nimble Giant Entertainment и разработчик из Saibot Studios объявили, что их олдскульный шутер от первого лица Hellbound выйдет 4 августа на PC (Steam).
Игромания.ру 03:49
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Кино

Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»

Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
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Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
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Музыка

Новый альбом группы BTS возглавил музыкальный чарт Oricon

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская группа заняла первое место в японском рейтинге альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие.
REGNUM 08:52
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Игры

Мобильная игра Clash Royale принесла разработчикам более $3 млрд

CyberSport.ru 08:50
Гаджеты

Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания

По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Кино

Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»

Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Шествие «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
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Технологии

«Ростелеком» предлагает геймерам облачные технологии

Облачные технологии позволяют привязать опцию к игровому аккаунту, поэтому клиент "Ростелекома" сможет начать игру на домашнем компьютере, а продолжить, к примеру, на даче на ноутбуке – с той же максимально реалистичной картинкой, которую в режиме реального времени создает уникальная технология NVIDIA RTX ™.
СОВА 08:10
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Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Технологии

Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы

Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
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Общество

В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
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Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
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Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

В сериале "Оби-Ван Кеноби", производством которого планирует заняться студия Lucasfilm, появится Энакин Скайуокер.
Kinonews.ru 05:02
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
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Кино

Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов

Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
Кино

Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом

В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
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Кино

Майкл Даус станет режиссером фильма по мотивам игры «Just Cause»

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Единоборства

Сехудо ответил чемпиону UFC Петру Яну, назвавшему его клоуном

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OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку

Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
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Наука

Скотч и графен утроят срок службы литий-металлических батарей

Учёные из американского Университета Райса (Rice University) сделали открытие, которое обещает в три раза продлить срок эксплуатации перспективных литий-металлических батарей.
3DNews 07:39
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