Экономика
Вести.RuМинтруд установил новый прожиточный минимум
Показатель используется для оценки размера социальной поддержки населения и зависит от сезонности. Величина прожиточного минимума уменьшилась в IV квартале 2019 года по отношению к III-му на 3,7% на душу населения.
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Социальную доплату к пенсии предложили приравнять к прожиточному минимуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов14 июля в 10:09
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Игры
Анонс всё ближе: новая Call of Duty под кодовым названием The Red Door засветилась в Microsoft Store
На сайте цифрового магазина Microsoft обнаружилась страница The Red Door — предполагается, что это кодовое название новой игры в серии военных шутеров Call of Duty от Activision.
3DNews 06:41
Спорт
По мнению каждого пятого геймера, игровая индустрия деградирует
21% опрошенных считает, что игровая индустрия деградирует. Существенных изменений не заметили 32% участников опроса.
Evo-rus.com 04:37
Игры
Стали известны первые участники игровой выставки gamescom 2020
Ранее стало известно, что 28 августа в рамках выставки впервые пройдет EuroPlay Games Contest — фестиваль, представленный организаторами как «игровое Евровидение» для инди-разработчиков.
CyberSport.ru 04:31
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv 06:31
Кино
Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma
Киноафиша России 02:26
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Игры
Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа
Издательство Nimble Giant Entertainment и разработчик из Saibot Studios объявили, что их олдскульный шутер от первого лица Hellbound выйдет 4 августа на PC (Steam).
Игромания.ру 03:49
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Кино
Герой Вина Дизеля может погибнуть в последней части «Форсажа»
Персонаж Вина Дизеля в боевике «Форсаж», Доминика Торрето, может умереть в финальном фильме франшизы.
Live24 вчера в 12:47
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Музыка
Новый альбом группы BTS возглавил музыкальный чарт Oricon
Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская группа заняла первое место в японском рейтинге альбомов Oricon по объёму продаж за первое полугодие.
REGNUM 08:52
Игры
Мобильная игра Clash Royale принесла разработчикам более $3 млрд
CyberSport.ru 08:50
Гаджеты
Карты NVIDIA RTX 30XX могут получить новый разъём питания
По данным китайской профильной компании FCPowerUp, 3D-карта GeForce получит новый разъем питания в виде 12-контактного порта.
Evo-rus.com 07:20
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Кино
Кристофер Нолан и Warner Bros. разошлись во мнениях о выпуске «Довода»
Режиссер Кристофер Нолан и студия Warner Bros. разошлись во мнениях по поводу грядущего релиза фантастического фильма "Довод".
Kinonews.ru 02:40
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Шествие «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Технологии
«Ростелеком» предлагает геймерам облачные технологии
Облачные технологии позволяют привязать опцию к игровому аккаунту, поэтому клиент "Ростелекома" сможет начать игру на домашнем компьютере, а продолжить, к примеру, на даче на ноутбуке – с той же максимально реалистичной картинкой, которую в режиме реального времени создает уникальная технология NVIDIA RTX ™.
СОВА 08:10
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Технологии
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет приложения из системы
Накопительное обновление для операционной системы Windows 10 под номером KB4565503 самостоятельно удаляет некоторые приложения.
Деловое.ТВ 06:15
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
В сериале "Оби-Ван Кеноби", производством которого планирует заняться студия Lucasfilm, появится Энакин Скайуокер.
Kinonews.ru 05:02
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 13 июля в 09:36
Кино
Идрис Эльба выступил против цензуры расистских проектов
Идрис Эльба («Лютер») выступил против цензуры и запрета различных фильмов и сериалов, где есть расистские темы или высказывания.
Игромания.ру 08:43
Кино
Режиссер «Константина» рассказал о планах на сиквел с Киану Ривзом
В беседе с изданием Slash Film режиссер оригинальной ленты с Киану Ривзом Фрэнсис Лоуренс («Я – легенда») решил прокомментировать ситуацию.
Киноафиша России 07:30
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
Evo-rus.com 05:07
Наука
Скотч и графен утроят срок службы литий-металлических батарей
Учёные из американского Университета Райса (Rice University) сделали открытие, которое обещает в три раза продлить срок эксплуатации перспективных литий-металлических батарей.
3DNews 07:39