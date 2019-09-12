Экономика
РосбалтМинтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАН11 сентября в 22:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
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В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил в интервью о том, что готов вернуться в США при условии честного и справедливого суда.
Газета.Ru 02:27
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Медведева стала второй на турнире в Канаде после короткой программы
Фигуристка Евгения Медведева получила 75,14 балла за короткую программу на турнире Autumn Classic International.
РБК 02:35
Транспорт
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд
ОАО РЖД запускает кольцевой поезд Новый поезд, который с 1 ноября запускает ОАО РЖД, предложит пассажирам кольцевой ночной маршрут из Москвы в Москву.
Коммерсантъ вчера в 12:33
Происшествия
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
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Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы
Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Театры
В Екатеринбурге на сцене театра юного зрителя показали изнасилование
В рамках фестиваля «Реальный театр» в ТЮЗе в Екатеринбурге прошел показ постановки «Ревизор» в современной интерпретации, оказалось, что на сцене находятся голые мужчины и женщины, пишет 66.ру.
ТагилСити.ру 03:39
Происшествия
На трассе А-107 в Подмосковье обрушился пешеходный мост
Пешеходный мост обрушился на трассе А-107 в Московской области, что привело к перекрытию движения на автодороге.
ТАСС 02:06
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Газета.Ru 03:27
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Религия
Россию окропили 70 литрами святой воды для борьбы с пьянством и блудом
Lenta.ru 11 сентября в 12:25
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия 11 сентября в 06:28
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Армия и оружие
Американский грузовой робот стал противотанковым
Американское подразделение компании QinetiQ разработала противотанковую версию своего грузового гусеничного робота Titan.
N+1 11 сентября в 09:31
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
Мировой суд Ленинского района Томска вернул прокурору дело в отношении подростка, который ударил по машине, задавившей его щенка, сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК.
РИА Новости вчера в 07:53
Экономика
«Яндекс» и ВТБ запустят сервис для неопытных инвесторов
«Яндекс» запускает финтех-сервис «Яндекс.Инвестиции» в партнерстве с ВТБ, рассказали The Bell два собеседника на финансовом рынке.
Forbes 04:11
Футбол
Лещук признан лучшим игроком московского «Динамо» в августе
РИА Новости вчера в 06:33
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК вчера в 02:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07