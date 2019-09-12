Экономика
РосбалтМинтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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с чего всё началось
За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАН11 сентября в 22:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
Российская газета вчера в 04:19
Армия и оружие
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета вчера в 09:59
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Фигурное катание
Медведева справилась с короткой программой, но стала второй в Канаде
Медведева идеально откатала короткую программу на Autumn Classic Internationa в Оквилле.
Нева Спорт вчера в 17:00
Политика
Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу
Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.
РБК вчера в 16:33
Происшествия
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, утверждает источник агентства Интерфакс.
Эхо Москвы 01:45
Происшествия
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика
Сноуден назвал условие для возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, заявил о готовности вернуться на родину.
Lenta.ru 01:47
Экономика
«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%
Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика
Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Политика
Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей
Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Технологии
В ЕС недовольны высокими тарифами Visa и Mastercard
Из-за санкций США России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы - Visa и Mastercard - по политическим мотивам "перерубят" безналичные платежи.
Газета.Ru 02:00
Спорт
ВАДА изучает влияние препаратов от астмы на результаты спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование влияния на спортсменов препаратов, которые используются для лечения астмы, сообщает Sportschau.
Спорт-Экспресс вчера в 03:03
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Авто
В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году
Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru 11 сентября в 07:36
Игры
Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 10 сентября в 01:53
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Авто
Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей
Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Хоккей
СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ
Нева Спорт вчера в 19:09