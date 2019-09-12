Экономика

РосбалтРосбалтМинтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
ФАН11 сентября в 22:51

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Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год

Российская газета11 сентября в 21:15

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

ФАН11 сентября в 22:51

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

Известиявчера в 00:07

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

URA.Ru11 сентября в 22:23

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 04:09

Каким будет МРОТ в 2020 году?

Аргументы и Фактывчера в 05:16

В Минтруде назвали размер МРОТ на 2020 год

РЕН ТВ11 сентября в 21:39
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Армия и оружие

Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США

Российская газета вчера в 04:19
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Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
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Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео

Lenta.ru вчера в 09:42
Происшествия

СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Общество

В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС

Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
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Медведева справилась с короткой программой, но стала второй в Канаде

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Нева Спорт вчера в 17:00
Политика

Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ситуация с переносом памятника советскому маршалу Коневу — позор для страны.
РБК вчера в 16:33
Происшествия

Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова

Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, утверждает источник агентства Интерфакс.
Эхо Москвы 01:45
Происшествия

Двухлетняя девочка случайно задушила мать

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество

ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика

Сноуден назвал условие для возвращения в США

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, заявил о готовности вернуться на родину.
Lenta.ru 01:47
Экономика

«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%

Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Армия и оружие

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Экономика

«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта

Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Политика

Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
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Происшествия

Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании

Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16
Общество

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет

Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика

Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США

Бывший американский постпред при ООН Саманта Пауэр заявила, что, проголосовав в 2016-м году против избрания РФ в Совет по правам человека, ослушалась указания из США.
Журналистская правда вчера в 03:25
Политика

Киев начал переговоры о возврате задержанных Россией кораблей

Начаты переговоры о возвращении Киеву катеров Военно-морских сил Украины которые были задержаны российскими пограничниками в ходе керченской провокации режима Порошенко.
Украина.ру вчера в 10:59
Технологии

В ЕС недовольны высокими тарифами Visa и Mastercard

Из-за санкций США России неразумно было подвергать себя риску того, что международные платежные системы - Visa и Mastercard - по политическим мотивам "перерубят" безналичные платежи.
Газета.Ru 02:00
Спорт

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование влияния на спортсменов препаратов, которые используются для лечения астмы, сообщает Sportschau.
Спорт-Экспресс вчера в 03:03
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
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В России появится роскошный внедорожник Mercedes-Maybach в 2019 году

Как отметил представитель марки, новый роскошный внедорожник появится на российском рынке до конца этого года, а его стоимость составит примерно 168 тысяч евро или чуть более 12 млн рублей.
32CARS.ru 11 сентября в 07:36
Игры

Вышел трейлер открытого бета-теста Call of Duty: Modern Warfare

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Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Происшествия

Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Авто

Производитель кальянов построил внедорожник с выдвижной гусеницей

Компания Ramsmobile, больше известная как производитель кальянов, привезла на Франкфуртский автосалон концепт своего первого автомобиля – Protos RM-X2.
Автоновости дня 11 сентября в 05:21
Хоккей

СКА сыграет с ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ

Нева Спорт вчера в 19:09
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