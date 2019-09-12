Экономика
Тюменская линияУстановлен минимальный размер зарплаты в России на 2020 год
Около 12 тыс. 130 рублей составит минимальный размер зарплаты в России в 2020 году, передает "Газета.ru".
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За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.ФАН11 сентября в 22:51
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