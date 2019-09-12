Экономика

РосбалтРосбалтМинтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей. Такой МРОТ установлен в законопроекте Минтруда, который в четверг рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
ФАН11 сентября в 22:51

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Минтруд посчитал размер МРОТ на 2020 год

Российская газета11 сентября в 21:15

В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату Интернета и стоимость гаджетов

ФАНвчера в 05:00

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

Известиявчера в 00:07

Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

URA.Ru11 сентября в 22:23

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Газета.Ruвчера в 04:09

Каким будет МРОТ в 2020 году?

Аргументы и Фактывчера в 05:16

В Минтруде назвали размер МРОТ на 2020 год

РЕН ТВ11 сентября в 21:39
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Политика

Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.
Свободная Пресса вчера в 11:40
Происшествия

На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Армия и оружие

Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания

Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета вчера в 02:09
Политика

Госдума предлагает наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан

Парламентарий предлагает дополнить УК РФ новой статьей 286.2 об ответственности за оскорбление, которое совершено должностным лицом, представителем власти и чиновником.
Live24 вчера в 09:47
Экономика

Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян

Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Космос

«Союз-6» станет прототипом второй ступени для сверхтяжелой ракеты

Хакасия-Информ вчера в 04:42
Политика

Медведев отменил действие советских актов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о прекращении действия нормативно-правовых актов, принятых в СССР и РСФСР.
Рамблер 11 сентября в 08:20
Шоу-бизнес

Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом

Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru вчера в 04:11
Здоровье

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука

Аргументы недели 10 сентября в 15:06
Происшествия

Человек поджег себя у Госсовета Удмуртии

В связи с произошедшим сессию Госсовета Удмуртии перенесли. По предварительным данным, акт самосожжения устроил активист Альберт Разин.
Сусанин 10 сентября в 02:33
Здоровье

Названы продукты, из-за которых часто болят суставы

Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Общество

Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды

С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Наука

Найдены высокотехнологичные древние «хирургические» инструменты

Ugpressa.ru 00:02
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Известия вчера в 09:19
Политика

Минюст США назовет имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

Минюст Соединенных Штатов и ФБР планируют назвать имя чиновника из Саудовской Аравии, которого подозревают в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 22:47
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Армия и оружие

На Донбассе разоружили три добровольческих батальона

Комсомольская правда вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы

Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Происшествия

Все члены экипажа перевернувшегося у берегов США судна спасены

ТАСС 09 сентября в 19:07
Происшествия

Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии.
Известия вчера в 17:35
Общество

ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram

Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие

В Оренбург прилетит Владимир Путин

Ряд СМИ сообщили, что с 16 по 21 сентября ожидается приезд Президента РФ Владимира Путина. Он примет участие военных учениях «Центр - 2019».
Time56.ru вчера в 12:22
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия 11 сентября в 19:55
Экономика

Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК

Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 11 сентября в 10:19
Шоу-бизнес

В Москве прооперировали Александра Розенбаума

МИР 24 10 сентября в 23:35
Политика

Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины

Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
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Кино

Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр 15-го сезона "Сверхъестественного" и рассказали, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
VSE42.RU вчера в 23:28
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