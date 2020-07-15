Экономика

Банки.руБанки.руМинтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума за I квартал 2020 года на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом.
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В Нижегородской области хотят увеличить прожиточный минимум

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Российские ученые исследуют возможность предотвращать землетрясения

Ученые, помимо задачи предсказания землетрясений, говорят также о возможности их трансформации, чтобы избежать катастрофического развития событий.
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Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны

Крупнейшие американские банки не хотят давать кредиты нефтегазовым компаниям страны, испытывающим финансовые проблемы после резкого падения цен на углеводороды.
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Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
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Общество

Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного

Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

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В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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Опального отца Сергия приехал поддержать экс-полковник Квачков

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Google инвестирует $4,5 млрд в производство смартфонов в Индии

Американская корпорация Google в течение ближайших нескольких лет планирует инвестировать $4,5 млрд в индийскую компанию Jio Platforms с целью производства бюджетных смартфонов для малоимущих слоев населения Индии.
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Происшествия

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В ночь с 16 на 17 июля барнаулец Евгений Кучинёв сообщил в своём facebook о возгорании здания на территории второй плавильной фабрики бывшего Сереброплавильного завода.
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Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
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Погибший в районе Зайцево в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсант, тело которого накануне передали на подконтрольную Киеву территорию, — американский наемник.
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Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ

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Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

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Судьба «Крыльев Советов» в РПЛ решится 20 июля

Если подмосковный коллектив откажется от участие в элитной лиге, «Крылья Советов» сохранят прописку там на следующий сезон.
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Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
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Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках

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