Министерство труда и социальной защиты РФ установило размер прожиточного минимума за I квартал 2020 года на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом.

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года

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