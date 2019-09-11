За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.

с чего всё началось

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда. Сегодня документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Общество Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Жертвами крушения грузового самолета в США стали два человека Два человека погибли в результате крушения грузового самолета в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG со ссылкой на администрацию аэропорта.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Экономика Правительство изменило пенсионную реформу Новую модель пенсионной накопительной системы презентовал Минфин девятого сентября, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Свободная Пресса».

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.

Армия и оружие В Великобритании назвали самое опасное оружие России Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф», подвижный береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

Шоу-бизнес Стали известны имена некоторых гостей свадьбы Собчак и Богомолова ИА "Ореанда-Новости" Известная российская телеведущая Ксения Собчак и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов решили пригласить на собственную свадебную церемонию около трёхсот гостей.

Происшествия СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.

Армия и оружие Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.

Гаджеты Компания Apple представила новые iPhone Компания Apple представила новые iPhone. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Политика Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Кино По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.

Политика Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.

Футбол Участники еврокубков потратили летом около 4 млрд евро на трансферы 80 клубов-участников предстоящего сезона в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы потратили прошедшим летом суммарно на трансферы 3,98 миллиарда евро.

Политика МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".