Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда. Сегодня документ будет рассматриваться на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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с чего всё началось

Минтруд РФ установил размер МРОТ на 2020 год

За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год установят на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян.
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Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

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Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год

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Роспотребнадзор проведет внеплановые контрольные проверки сухих завтраков для школьников.
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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