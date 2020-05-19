Экономика
Газета.RuМинтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что руководством РФ не рассматривался вариант стабилизации экономической ситуации в РФ с помощью раздачи денег гражданам России из Фонда национального благосостояния, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Вместе с тем не исключен вариант привлечения части ресурсов фонда для решения текущих задач, рассказал он в эфире программы «Познер» на «Первом канале» .Профиль18 мая в 19:00
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Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru 14:43
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Общество
Количество заболевших в Приморье почти достигло 1500 человек
Всего с начала эпидемии общее число заболевших COVID-19 в Приморье достигло 1495 человек.
Владивосток-Новости 20:16
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Культура
Звезда «Бэтвумен» Руби Роуз неожиданно ушла из сериала
Исполнительница главной роли в сериале «Бэтвумен» Руби Роуз сделала неожиданное заявление о том, что после первого сезона она не намерена возвращаться в проект.
Культуромания 11:34
Космос
Солнечный зонд NASA Parker начинает марафон по наблюдению за Солнцем
Солнечный зонд NASA Parker был запущен в августе 2018 года для семилетней миссии по изучению Солнца.
V-kosmose.com 18 мая в 10:33
Наука
Расстояние в два метра между людьми в парке признано небезопасным
Расстояние в несколько метров метра между людьми в парке признано небезопасным.
Evo-rus.com 11:18
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
ЖКХ
Губернатор требует отставки Сергея Гусева в суде
Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева.
Сахалин.Инфо 20:58
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск 10:50
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone и iPad
Обновление для своих смартфонов iPhone и планшетов iPad, позволяющее облегчить работу нескольких функций в условиях пандемии коронавирусной инфекции, выпустила компания Apple 20 мая.
ИА Красная Весна 19:03
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер
Российская газета 11:38
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 13:18
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от перемирия
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отказалось ранее от прекращения огня в стране, поскольку считает, что это является попыткой спасти командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифу Хафтара от постоянных поражений, заявил РИА Новости представитель МИД ПНС Мухаммед аль-Каблауи.
РИА Новости 17:28
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru 07:41
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru 14:15
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
Что происходит 11:17
Здоровье
Названы округа-лидеры по числу зараженных коронавирусом в Подмосковье
Самым «зараженным» городским округом Подмосковья является Красногорск (1498 инфицированных).
Live24 02:16
Политика
Зеленский заявил об отказе России обсуждать вопрос Крыма
О переговорах с Россией и Крыме Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая дал пресс-конференцию по случаю годовщины со дня его инаугурации.
Газета.Ru 10:03
Происшествия
В Волгоград из Якутии вернулась вторая группа вахтовиков
Еще один борт с 41 рабочим с Чаяндинского месторождения в Якутии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, прибыл в Волгоград, сообщила журналистам пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
РИА Новости 07:56
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета 07:08
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33