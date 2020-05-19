с чего всё началось

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что руководством РФ не рассматривался вариант стабилизации экономической ситуации в РФ с помощью раздачи денег гражданам России из Фонда национального благосостояния, сообщает РИА "Новости".

Минтруд: власти не рассматривали раздачу денег из ФНБ гражданам России

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