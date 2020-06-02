Общество
Вести.RuМинтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил глава ведомства.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
Комсомольская правда07:52
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Китайский автогигант Haval опубликовал официальные фотографии, по которым можно рассмотреть предстоящую новинку.
Faktom 15:40
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru 10:53
Общество
Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян
Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 18:56
Общество
Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Общество
Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США
В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ вчера в 12:44
Политика
Мантуров назвал четыре преимущества России перед другими странами
Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что Россия имеет четыре конкурентных преимущества по сравнению с другими странами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:12
Космос
Планетологи раскрыли одну из тайн Марса
Астрономам давно известно, что орбита Деймоса наклонена на 2 градуса по отношению к экватору Марса и он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как другой спутник – Фобос, приближается к ней.
МИР 24 18:24
Политика
Сданный Путину военный госпиталь в Улан-Удэ оказался недостроенным
Объект, о сдаче которого президенту России Владимиру Путину официально доложили 15 мая, на деле оказался недостроенным.
Номер один 05:58
Здоровье
В Свободном коронавирус подтвердился у сотрудника детсада №7
Ранее вспышка коронавируса была выявлена в благовещенском детсаду №5: заболели три сотрудника и двое детей.
АСН24 07:25
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28
Экономика
В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кто станет получать больше
Еще одним новшеством этого лета станет возобновление индексации пенсий пожилым, являющимся опекунами.
Primpress.ru 13:30
Происшествия
На Колыме выявили два новых очага COVID-19
В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.
Российская газета 20:54
Хоккей
6 лет назад Овечкин попросил у Путина за победу на ЧМ олимпийские «Мерседесы». Через три месяца после провала в Сочи
Sports.ru вчера в 05:58
Экономика
Путин одобрил применение плана восстановления экономики
Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, одобрил применение плана по восстановлению экономики страны.
Известия 08:01
Технологии
Эксперт рассказала о небезопасных приложениях в смартфоне
Менеджер по телекоммуникациям агентства «Фавитон» Кристина Каримова рассказала, чтобы минимизировать риски, не нужно скачивать приложения через браузер, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 21:40
Армия и оружие
В США рассказали об отработке с Украиной уничтожения Черноморского флота России
Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов в ходе майских полетов с союзниками над Черным морем отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) для уничтожения целей потенциального противника, сообщает The Drive.
Lenta.ru 17:15
Шоу-бизнес
Перекрасившийся в блондина муж Гагариной рассказал о тяжелом состоянии
Супруг популярной российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков опубликовал новые стихи в социальной сети Instagram.
Народные новости вчера в 08:48
Энергетика
Цена нефти марки Brent превысила $40 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в августе 2020 года превысила $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 21:06
Происшествия
Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru 21:47
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала подросшую дочь
В своем микроблоге на платформе Instagram знаменитость выложила публикацию, к которой прикрепила фотографию, решив показать свою подросшую дочь Амелию.
Bimru.ru 02:33
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru 21:31
Гаджеты
Стало известно, как увеличить время работы смартфона без зарядки
Следует ограничить работу нужных программ в фоновом режиме - это могут быть мессенждеры, соцсети, карты и навигаторы и сервисы.
Online47.ru 19:31
Происшествия
Обвиняемые в разбое сотрудники ФСБ уволены
Семь обвиняемых в разбойном нападении сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России уволены из спецслужб, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
ТАСС 14:34
Общество
В России могут отказаться от мусоропроводов
«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», – отмечают в пресс-службе правительства.
Общественная служба новостей 05:59
Общество
Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
Тест-системы на определение коронавирусной инфекции и наличие антител российского и иностранного производства довольно эффективны и совершенно сопоставимы, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
РИА Новости 20:42