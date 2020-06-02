Общество
Вести.RuМинтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил глава ведомства.
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В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет
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