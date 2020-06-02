Общество

Вести.RuВести.RuМинтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил глава ведомства.
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Минтруд сообщил о выплате почти 3 млрд руб. на детей от трех до семи лет

РБК09:29

Минтруд рассмотрит увеличение выплат малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Коммерсантъ08:27

Минтруд рассмотрит увеличение выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет

ТАСС07:25

В Минтруда планируют увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Комсомольская правда07:52

В Минтруде пообещали рассмотреть вопрос об увеличении выплат на детей от 3 до 7 лет

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Минтруд рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми

РИА Новости07:27

Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru07:54
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