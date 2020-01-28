Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
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– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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Умерла актриса Светлана Агеева, снявшаяся в «Операции „Ы“»
Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
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«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
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Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
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В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным
Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
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США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot
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Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
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Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
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Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»
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Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях
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Путин призвал увеличивать число россиян
Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Подмосковье заявил, что России необходимо увеличивать число жителей.