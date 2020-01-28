Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
Читать в источнике
Комментировать5547

Подробнее о событии

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Экономика

Правительство одобрило льготы для инвестпроектов в Арктике

Правительство на заседании 30 января одобрило пакет законопроектов по развитию Арктики.
Коммерсантъ 08:18
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Здоровье

Эксперт определил сроки появления коронавируса в России

Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Подмосковье Сегодня вчера в 16:22
Общество

В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб

Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
РИА Новости 05:24
Политика

Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
REGNUM 09:50
Общество

Каникулы китайских студентов в России продлили из-за коронавируса

Каникулы китайских студентов в России продлили до 2 марта 2020 года.
Вечерняя Москва 06:29
Гаджеты

Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro

Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
ITZine.ru 00:07
Происшествия

67 россиян оказались на задержанном в Италии круизном лайнере

На круизном лайнере Costa Crociere, задержанном в итальянском порту Чивитавеккья, находятся 67 россиян.
Газета.Ru 09:14
Происшествия

В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом

ТАСС 07:27
Политика

Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство

– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:53
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform 07:06
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Суд арестовал ключевого фигуранта дела Голунова

РИА Новости 09:45
Общество

Собчак сняли с рейса во Внуково

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Lenta.ru 10:34
Здоровье

Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса

Российский Минздрав назвал три препарата для лечения коронавируса, которые обычно используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом С и рассеянным склерозом.
Lenta.ru 04:24
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, снявшаяся в «Операции „Ы“»

Бывшая актриса Липецкого драматического театра Светлана Агеева умерла на 80-м году жизни.
News.ru 07:44
Общество

Бизнесмена Бориса Минца объявили в международный розыск

«Следствие просит заочно арестовать сыновей Минца — Александра и Дмитрия», — добавила представитель суда.
REGNUM 08:10
Армия и оружие

Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»

Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Военное обозрение вчера в 07:19
Армия и оружие

США пугают Россию ядерным оружием на подлодках. Позеры

США начали размещать новое ядерное оружие на своих подлодках. Это атомные боеголовки малой мощности.
Телеканал 360° 09:29
Здоровье

В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным

Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
The Penza Post 02:00
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Портал Поиск вчера в 11:24
Армия и оружие

США просят у Ирака разрешение разместить на его территории ЗРК Patriot

Власти США просят у Ирака разрешение на размещение на его территории зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты используемых американцами военных объектов от потенциальных атак.
ТАСС 11:28
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от вдовы сына ДНК-тест

Продюсер не уверен в экс-избраннице музыканта Александр Толмацкий, отец покойного Кирилла Толмацкого, более известного под псевдонимом Децл, сомневается в том, что вдова его сына Юлия Киселева родила ребенка, мальчика Тони, именно от артиста.
WomanHit.ru вчера в 10:59
Футбол

Ригони досрочно вернется из «Сампдории» в «Зенит»

ProstoProSport 10:18
Происшествия

Против отца брошенных в Шереметьево детей возбудили дело об истязаниях

Виктор Гаврилов, бросивший двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, стал фигурантом дела об истязании жены и сыновей.
Известия 09:24
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Футбол

Жамалетдинов не перейдет в «Урал»

Sports.ru 11:25
Политика

Путин призвал увеличивать число россиян

Президент Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Подмосковье заявил, что России необходимо увеличивать число жителей.
Московский Комсомолец 11:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное