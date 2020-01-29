Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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Происшествия
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Басманный суд Москвы арестовал бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца, которого следствие считает организатором задержания журналиста Ивана Голунова.
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Из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс приостановили в двух челябинских школах и более чем в 120 классах.
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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
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Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
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Наука
Подтверждена роль смартфонов в развитии рака
Излучение сотовых телефонов влияет на развитие рака, установили ученые из Йельского университета в США.
Происшествия
Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус
Пациента с подозрением на коронавирус, отдыхавшего в Китае, госпитализировали в Омске в инфекционную больницу, сообщили в четверг в региональном минздраве.
Политика
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Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях Brexit.
Политика
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Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
Здоровье
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162
Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек.
Энергетика
«Показать эффект от рынка»: зачем Украине новая модель расчета цены на газ
По словам министра, правительству важно было показать Украине «эффект от рынка».
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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева
Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды
На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Общество
ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе
Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.
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Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.