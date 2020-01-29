Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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РБК28 января в 18:46

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Парламентская газетавчера в 06:57

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Российская газета28 января в 05:59
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Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
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Названа зарплата Медведева в Совбезе

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную зарплату зампредседателя Совбеза РФ в размере чуть более 618 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 07:30
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Спорт-Экспресс 06:04
Происшествия

Трое мужчин вымогали $2,5 млн у владельца PEGAS Touristik

Как стало известно РЕН ТВ, злоумышленники вымогали 2,5 млн долларов у владельца и президента компании "PEGAS Touristik".
РЕН ТВ 03:05
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У угрожавшей взорвать самолет пассажирки рейса S7 не оказалось бомбы

Газета.Ru 09:05
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МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 09:26
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Подтверждена роль смартфонов в развитии рака

Излучение сотовых телефонов влияет на развитие рака, установили ученые из Йельского университета в США.
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Медики госпитализировали жителя Омска с подозрением на коронавирус

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Совет ЕС утвердил соглашение о Brexit

Совет Европейского союза утвердил соглашение об условиях Brexit.
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Треть россиян хочет не видеть главу государства Владимира Путина после окончания президентского срока в 2024 году на какой-либо публичной должности.
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Количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек.
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«Показать эффект от рынка»: зачем Украине новая модель расчета цены на газ

По словам министра, правительству важно было показать Украине «эффект от рынка».
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Полпред президента в ПФО представил врио главы Чувашии Олега Николаева

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в четверг представил властям и общественности Чувашии временно исполняющего главы республики Олега Николаева, которой был назначен на эту должность после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, передает корреспондент ТАСС.
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Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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На Украине задержали трех человек за пророссийские билборды

На Украине задержали трех человек, которые подозреваются в размещении на улицах Киева пророссийских билбордов.
Lenta.ru 09:50
Общество

ФСБ прикрыла мастерскую по переделке оружия в стрелковом клубе

Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.
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Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
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Суд не стал отстранять от должности главу саратовского минздрава

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Получены самые детальные снимки Солнца в истории

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