В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.

Гаджеты Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

Биатлон Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.

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Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Гаджеты Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.

Происшествия Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Гаджеты Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

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Политика Помпео прибыл с визитом на Украину Политолог, экономист Александр Дудчак оценил в эфире радио Sputnik предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео, которая должна состояться 31 января в Киеве.