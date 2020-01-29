Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
Читать в источнике
Оценить12446
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газета28 января в 04:48
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Гаджеты
Улучшенный смартфон Nokia 7.2 вышел в России
Компания HMD Global объявила о том, что в России стал доступен для заказа улучшенный вариант смартфона Nokia 7.2, официальная презентация которого состоялась на выставке IFA 2019.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Биатлон
Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.
Здоровье
Узкие специалисты провели приём в амбулатории Лесхоза
В амбулатории Лесхоза ведёт приём бригада врачей-специалистов из 1-й поликлиники.
Политика
США расширили санкционный список по России
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о включении в санкционный список по России временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также еще ряда чиновников Крыма и оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 213
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
Космос
Астрономы нашли самую горячую планету во Вселенной
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Шоу-бизнес
Степаненко приготовилась оставить наследство дочери Петросяна
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Гаджеты
Apple все же попытается выпустить коврик для беспроводной зарядки
Осенью Apple купила у российской компании ISBC права на торговую марку AIRTAG.э У станции беспроводной зарядки AirPower судьба куда более тяжелая — ее анонсировали еще в 2017 году, но через два года Apple закрыла проект, так как не смогла сделать устройство безопасным.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Гаджеты
Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi
На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Экономика
Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес
Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Экономика
Центробанк нашел в капитале Невского банка «дыру» в 2,7 млрд рублей
По версии следствия, с конца ноября по начало декабря 2019 года врио предправления Владимир Бондаренко использовал свой счёт в Невском банке для перевода и обналичивания денежных средств.
Политика
Помпео прибыл с визитом на Украину
Политолог, экономист Александр Дудчак оценил в эфире радио Sputnik предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Майка Помпео, которая должна состояться 31 января в Киеве.
Футбол
Кавани останется в «ПСЖ» до конца сезона
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Экономика
Эксперты назвали причины для беспокойства и экономии россиян
Эксперты связывают эту ситуацию только с экономией россиян и нестабильностью на рынке труда.
Финансы
Нефть все еще ниже 60 долларов, но рынок акций перестал падать
Российский рынок акций в среду к концу сессии показывал разнонаправленную динамику: индекс Мосбиржи вырос на 0,5% до 3128,8 пунктов, а «долларовый» РТС опустился на 0,1% до 1570,65 пунктов.