Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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