Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Здоровье

Минздрав назвал три лекарства от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса.
Вести.Ru 03:52
Происшествия

Суд в Москве арестовал первого экс-полицейского по «делу Голунова»

РБК 05:15
Происшествия

В Москве кассира магазина заподозрили в убийстве покупателя

Полицейские задержали кассира магазина, подозреваемого в непредумышленном убийстве покупателя в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 04:05
Общество

McDonald’s на Пушкинской отменил акцию 31 января из-за коронавируса

ТАСС 04:38
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Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд

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News.ru 04:00
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

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Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Здоровье

Во Франции подтвержден пятый случай заражения новым коронавирусом

Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвержден на территории Франции.
ТАСС вчера в 15:43
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.
Известия 04:14
Политика

США расширили санкции против России

Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество

Блогер Эрик Давидыч едва не впал в кому на съемках «Последнего героя»

Блогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, не выдержал нагрузок в ходе съемок шоу "Последний герой" на Филиппинах, из-за чего едва не впал в кому, утверждает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
News.ru вчера в 06:06
Кино

Главным героем анимационного фильма по «Ведьмаку» станет Весемир

REGNUM 03:17
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:28
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Происшествия

Задымление произошло на химфаке МГУ

Газета.Ru 05:13
Общество

Власти Керчи объяснили ситуацию с подаренным блокадникам хлебом

На выложенных в соцсетях снимках видно, как дамы в шубах вручают вручают блокадникам медали, цветы и "батоны белого хлеба".
РИА Новости 05:24
Космос

Получены самые детальные снимки Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
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Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Шоу-бизнес

Марина Девятова была готова оставить всё ради Евгения Плющенко

Марина Девятова была готова бросить всё ради отношений с Евгением Плющенко.
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Теннис

Мугуруса победила Халеп и сыграет с Кенин в финале Australian Open

В финале стартового турнира «Большого шлема» 2020 года Гарбинье сыграет с американкой Софьей Кенин (14).
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В 2020 году Казахстан планирует выпустить 10 новых моделей авто

Car.ru вчера в 02:43
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Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России

Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
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На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

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Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

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Равшана Куркова показала фото, на котором она похожа на Маугли

Равшана Куркова показала фото, на котором она похожа на Маугли Вечно молодая артистка удивила поклонников.
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