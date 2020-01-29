Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Гаджеты Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.

Общество Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в Китае.

Политика США расширили санкции против России Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.

Общество Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.

Общество Шнуров посвятил коронавирусу стихи Российский рок-музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное вспышке заболеваемости новым видом пневмонии, вызванной коронавирусом.