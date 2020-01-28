Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
Читать в источнике
Оценить12396
Подробнее о событии
Показать все источники
Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира
Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики",- говорится в сообщении.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Общество
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Здоровье
Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука
Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Общество
В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Политика
Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику
Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
Культура
Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой
Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
Общество
McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля
Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Авто
Tesla ускоряет вывод электрического кроссовера Model Y на рынок
Компания Tesla сообщила о том, что поставки полностью электрического автомобиля Model Y начнутся существенно раньше, нежели планировалось изначально.
Политика
Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.
Общество
Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
Авто
Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео
"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Происшествия
СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево
Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери
Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.