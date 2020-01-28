Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Футбол

«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

Алжирский футболист Зеффан Мехди стал новым игроком самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
RT на русском 14:44
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 15:43
Происшествия

Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по видео телеграмм-канала Mash сообщает, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four seasons к группе туристов из Китая из 14 человек, что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики",- говорится в сообщении.
РИА Новости 17:44
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Общество

Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
РИА Новости 09:52
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Известия вчера в 07:58
Футбол

Calciomercato: «Спартак» претендует на защитника «Милана» Лаксальта

Бомбардир.ру 01:14
Здоровье

Медики предупредили о смертельной опасности подгнившего лука

Специалисты Медицинского центра Health Line предупредили о смертельной опасности употребления лука, который начал портиться при хранении, сообщает The Times Hub.
UfacityNews.ru 00:53
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM 04:02
Политика

Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

В среду, 29 января, президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которую в октябре 2019 года приговорили к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском вчера в 15:08
Кино

Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Газета.Ru 13:42
Футбол

Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб

РБК 13:49
Общество

В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
Взгляд.ру 08:55
Политика

Уволенный с поста глава Чувашии поблагодарил жителей за критику

Отправленный в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев написал на своей странице в Instagram обращение к жителям республики, в котором поблагодарил их за критику.
News.ru 07:29
Культура

Дмитрий Маликов исполнит песню, записанную в дуэте с Началовой

Дмитрий Маликов на своём юбилейном концерте 31 января исполнит песню, которую записал в дуэте с Юлий Началовой незадолго до её смерти.
News.ru вчера в 21:23
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

Как сообщалось, все желающие смогут приобрести любимые блюда по ценам 1990 года: "Биг Мак" – всего за 3 рубля, а "Хеппи Мил" – за 30 рублей.
Москва 24 04:33
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК 11:26
Общество

В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
РИА Новости 16:06
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости 08:37
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Авто

Tesla ускоряет вывод электрического кроссовера Model Y на рынок

Компания Tesla сообщила о том, что поставки полностью электрического автомобиля Model Y начнутся существенно раньше, нежели планировалось изначально.
3DNews вчера в 23:18
Происшествия

Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

Газета.Ru 15:55
Политика

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

По мнению турецкого лидера, не только Москва, но и Тегеран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.
Lenta.ru 09:25
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Из Чехии поступили очень интересные новости о том, что группа программистов за пару выходных сделала сайт, на который власти планировали потратить 16 миллионов евро.
iXBT.com 02:50
Общество

Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после подтверждения двух первых случаев заболевания коронавирусом в стране, заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
РИА Новости 16:55
Общество

ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией международного значения.
РИА Новости 16:34
Авто

Новый недорогой кроссовер Renault Kiger продемонстрировали на видео

"Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели, а у дилеров новинка локальной сборки появится в середине 2020-го", - сообщает издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 23:37
Происшествия

СК завел дело об истязании против отца, бросившего детей в Шереметьево

Житель Дальнего Востока, оставивший сыновей в "Шереметьево", регулярно избивал жену и детей, возбуждено уголовное дело об истязании, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:53
Шоу-бизнес

Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Ранее сообщалось, что Иван Телегин перестал скрывать роман с Марией Гончар.
NewInform 05:30
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