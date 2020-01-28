Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

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Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАССвчера в 04:56

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газетавчера в 06:57

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

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Российская газета28 января в 05:59
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
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