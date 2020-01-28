Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
Читать в источнике
Оценить12228
Подробнее о событии
Показать все источники
Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
Историк объяснил, откуда Кравчук узнал о встрече Сталина и Гитлера
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главы СССР и фашистской Германии Иосиф Сталин и Адольф Гитлер встретились во Львове перед Великой Отечественной войной.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Министерство юстиции вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили «сделку века» в Кремле
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Футбол
«Барселона» получила приоритетное право покупки «нового Криштиану»
Молодой форвард «Браги» Франсишку Тринкау может в будущем стать игроком «Барселоны».
Политика
Аксенов потребовал уволить чиновников из-за скандала с блокадниками
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал дикой историю с так называемым поздравлением блокадников чиновниками и депутатами Керчи и отметил, что они должны быть уволены с занимаемых должностей.
Футбол
«Манчестер Сити» пробился в финал Кубка лиги
Как сообщает ToDay News Ufa, английская команда «Манчестер Сити» смогла выйти в финал Кубка английской лиги, по сумме двух встреч обыграв «Манчестер Юнайтед».
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
В ночь на 29 января В ночь на 29 января компания Blizzard официально выпустила Warcraft III: Reforged в релиз.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Футбол
Д. Попов: мы должны пожелать Смолову только удачи и надеяться, что всё будет хорошо
Бывший футболист сборной России Дмитрий Попов прокомментировал новость о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в «Сельту».
Футбол
В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейковых подписчиков
Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Авто
Составлен топ самых ликвидных в РФ автомобилей
Самой ликвидной моделью после трех лет эксплуатации назван Hyundai Solaris, сохранивший 89,69% начальной стоимости.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Жена погибшего всемирно известного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса поблагодарила людей за слова поддержки после авиакатастрофы, в которой погиб её супруг и 13-летняя дочь.
Кино
Марго Робби в эффектном наряде представила в Лондоне «Хищных птиц»
На премьере актриса появилась в эффектном черном наряде от Dries Van Noten, состоящем из длинной пышной юбки и топа-бюстье с перьями.
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-игрока «Лиона» Зеффана
По информации источника, 27-летний алжирец подпишет соглашение с «Крыльями Советов». Контракт будет рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal (WSJ), что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступка доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.