Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
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Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума
«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
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С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
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Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
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Армия и оружие
В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных
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