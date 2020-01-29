Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ruвчера в 01:55

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
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Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости

Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
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Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду

Друг герцога Сассекского, потерявшего свой титул, рассказал о его волнениях из-за сложившейся ситуации.
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Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Газета.Ru 01:19
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
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Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета 29 января в 21:57
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия вчера в 15:00
Политика

Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства

Михаил Мишустин раскритиковал скорость и результативность исполнения ведомствами поручений президента.
Пятый канал вчера в 18:14
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС вчера в 20:56
Политика

Оливер Стоун назвал США «империей зла»

ТАСС 01:11
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Экономика

FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций

Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
РИА Новости вчера в 20:19
Авто

Mazda привезет в Россию новый кроссовер Mazda CX-30

Новые автомобили 29 января в 22:11
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Иван Ургант посмеялся над отменой концерта Элджея в Челябинске

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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

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REGNUM вчера в 04:02
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ЦСКА победил «Химки» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА нанесли поражение подмосковным "Химкам" в матче 22-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 13:58
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

«Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в последний месяц 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%», — говорится в материалах.
Rambler News Service вчера в 12:17
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 213 человек

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, погибли 213 жителей.
Вести.Ru вчера в 18:45
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Газета.Ru 01:19
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
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В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Экономика

Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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Энергетика

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Lenta.ru 01:03
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В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
Lenta.ru 28 января в 19:48
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Апабанка

Банк России приказом от 31 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка "Апабанк", говорится в сообщении регулятора.
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Хоккей

Ковальчук забросил шайбу в победном матче «Монреаля» против «Баффало»

Матч ТВ вчера в 21:46
Как работают Яндекс.Новости?
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