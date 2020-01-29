Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
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