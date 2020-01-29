Экономика
Газета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума
В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газетавчера в 06:57
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Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Армия и оружие
Пентагон отрицает, что в Афганистане погибли сотрудники ЦРУ
Сотрудников ЦРУ в разбившемся в Афганистане самолёте ВВС США не было, сообщил 30 января журналистам американский министр обороны Марк Эспер.
Общество
Минюст обнародовал проект нового КоАП России
«Законопроект предлагает ввести в действие Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Процессуальном кодексе РФ с 1 января 2021 года, за исключением положений, в которых установлены и действуют сроки их действия», — отмечается в пояснительной записке к документу.
Хоккей
Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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«Спартак» представил официально Соболева
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
ПАСЕ окончательно подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Гаджеты
Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Mi 10 Pro
Авторитетный сетевой информатор Xiaomishka опубликовал скриншот экрана Xiaomi Mi 10 Pro, на котором видны основные характеристики смартфона.
Технологии
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Энергетика
Минэнерго США спрогнозировало цену нефти Brent в $183 к 2050 году
Статистическое подразделение Минэнерго США считает, что цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году (цена по курсу 2019 года).
Гаджеты
Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Политика
Мишустин прибыл в Алма-Ату на встречу премьеров ЕАЭС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг прибыл в Алма-Ату, где в пятницу он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступит на форуме "Цифровое будущее глобальной экономики".
Общество
Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково
Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.
Футбол
Барселона — Леганес 5:0
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Общество
Китайским студентам, обучающимся во Владивостоке, продлили каникулы
Каникулы продлили Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, где учатся 430 студентов из Китая, Тихоокеанский государственный медицинский университет, где обучаются несколько китайских студентов.