Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
Читать в источнике
Комментировать5692

Подробнее о событии

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газетавчера в 12:06

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Происшествия

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Lenta.ru 15:37
Гаджеты

Смартфон Samsung во флагманском стиле Galaxy S20 приехал в Россию

Компания Samsung начала принимать в России предварительные заказы на смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, изначально дебютировавший в самом начале января.
iXBT.com 22:18
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС 20:56
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут бабушке

Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о решении, принятом в отношении мальчиков, которых отец, уезжая на заработки, оставил одних в московском аэропорту.
ТК Звезда 06:21
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Общество

Нарколог Минздрава России объяснил популярность водки

Популярности водки способствует её способность быстро приводить человека в опьянение, считает главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
REGNUM 20:55
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:13
Авто

Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью

Японский производитель автомобилей Nissan на международном автосалоне во Франфуркте покажет кроссовер Nissan Qashqai нового поколения.
ToDay News Ufa вчера в 02:22
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину

Житель Тулы, вернувшийся из Китая, госпитализирован с признаками ОРВИ, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по Тульской области.
РИА Новости вчера в 23:50
Экономика

Владелец Lipton и Brooke Bond может продать чайный бизнес

Компания Unilever рассматривает продажу своего чайного бизнеса, известного по брендам Lipton, Brooke Bond и PG Tips, на фоне спада его прибыльности.
Коммерсантъ 17:58
Гаджеты

Китайцы продемонстрировали новые процессоры для замены Intel и AMD

В КНР провели презентацию новых процессоров, которые должны стать заменой для продукции компаний AMD и Intel.
Дни24 06:56
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Общество

Россия закрывает границу с Китаем

С 31 января вводится ограничение на перемещение из Китая в Россию и обратно в 16 пропускных пунктах, сообщает РИА Новости.
DonDay-Волгодонск 07:52
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru 06:34
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Известия вчера в 19:39
Политика

В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве

НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
РИА Новости 21:17
Армия и оружие

В Нижнем Новгороде представили пушечно-пулемётный модуль АУ-220М

В Нижнем Новгороде представили необитаемый пушечно-пулемётный модуль АУ-220М, который готовят к отправке на Международную выставку сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия — 2020».
RT на русском 06:59
Общество

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК 14:56
Футбол

Мостовой считает, что «Сельта» своевременно арендовала Смолова

Команда борется за выживание и нуждается в усилении атаки, поэтому Смолов своевременно переходит в «Сельту».
ProstoProSport 15:57
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:53
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости 16:39
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa 05:02
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия ведёт войну за энергоресурсы

RT на русском 05:45
Экономика

РЖД ожидают роста погрузки в 2020 году на уровне 2,9%

"Российские железные дороги" прогнозируют рост погрузки в 2020 году на уровне 2,9%, несмотря на ощутимо низкие показатели в январе.
ТАСС 17:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное