Экономика

Газета.RuГазета.RuМинтруд выступил за понижение прожиточного минимума

В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.
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