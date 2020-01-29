В России предложили понизить новую величину прожиточного минимума. Снижение может быть на 4% на фоне падения цен на овощи из продуктовой корзины в течение последнего квартала 2019 года, поясняют в Минтруде. К "минималке" привязаны пенсионные выплаты, детские пособия и субсидии малоимущим.

Политика Захарова назвала предательством своего народа слова Зеленского о войне Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности Советского Союза за развязывание Второй мировой войны «переходит все границы» и является «предательством своего народа».

Общество В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород» Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.

Общество Собчак объяснила просьбу сойти с самолета во Внуково Телеведущая и продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак сошла с борта самолета во Внуково, который должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербург из-за долгого ожидания вылета.

Общество ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Авто Появились первые фото нового Kia Sorento Фото распространило издание Thekoreancarblo. Судя по представленным фото, новый KIA Sorento совершенно не похож на своего предшественника.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.