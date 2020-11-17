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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минтруд выступил за повышение единовременных выплат пенсионерам

URA.Ru
Накануне.Ru
Коммерсантъ
Lenta.ru
Негосударственные пенсионные фонды, которые опасаются резкого оттока средств в результате увеличения объема единовременных выплат, выступили против.В источнике
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News.ru

Минтруд предлагает поменять систему выплат накопительных пенсий

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В России решили изменить систему выплат пенсионных накоплений

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Коммерсантъ17:40

На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

На московский футбольный ЦСКА завели дело о несоблюдении санитарных норм во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого армейцы обыграли столичное "Динамо" (3:1). В ходе разбирательств органы Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения со стороны хозяев.
Газета.Ruвчера в 12:53

Вирусолог оценил эффективность подавляющих COVID-19 натуральных продуктов

Ранее сотрудники немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса в организме и уничтожать до 79 процентов патогена.
Lenta.ru16 ноября в 04:57