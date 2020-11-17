На московский футбольный ЦСКА завели дело о несоблюдении санитарных норм во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого армейцы обыграли столичное "Динамо" (3:1). В ходе разбирательств органы Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения со стороны хозяев.
Ранее сотрудники немецкого Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса в организме и уничтожать до 79 процентов патогена.