На ЦСКА завели дело из-за нарушения санитарных норм на матче с «Динамо»

На московский футбольный ЦСКА завели дело о несоблюдении санитарных норм во время матча 11-го тура Российской премьер-лиги, в рамках которого армейцы обыграли столичное "Динамо" (3:1). В ходе разбирательств органы Роспотребнадзора обнаружили многочисленные нарушения со стороны хозяев.