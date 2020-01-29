Экономика
Lenta.ruМинтруд выступил за снижение прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
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