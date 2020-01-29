Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинтруд выступил за снижение прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Без добавки

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РИА Новости28 января в 09:54

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57
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Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
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Трамп снял запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.
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Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".
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McDonald’s отменил акцию по продаже бургеров за 3 рубля

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