Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Политика Сегодня Великобритания покинет Евросоюз С 1 февраля начинается переходный период, в течение которого Великобритания продолжит следовать правилам Евросоюза, однако она теряет представительство и свой голос в органах власти ЕС.

Здоровье Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.

Политика США ограничили въезд гражданам шести стран США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.

Общество Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Политика В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.

Армия и оружие Трамп снял запрет на использование противопехотных мин Президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование американскими вооруженными силами противопехотных мин. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома.

Космос Два американских спутника едва не столкнулись над США Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.

Политика Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Культура В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки» В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.

Общество Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

Шоу-бизнес Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.

Транспорт В московском метро подорожал проезд Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).

Происшествия Дело сестер Хачатурян могут переквалифицировать в самооборону Адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Паршин сообщил, что Генеральная прокуратура обязала СКР переквалифицировать обвинение в деле девушек с убийства на необходимую оборону, "что влечет за собой прекращение уголовного преследования".

Политика Посол Германии назвал сроки запуска «Северного потока-2» Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр в рамках своего выступления перед студентами Уральского федерального университета рассказал о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию и Германию.