Экономика
Lenta.ruМинтруд выступил за снижение прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газета28 января в 04:48
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