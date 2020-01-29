Экономика

Lenta.ruLenta.ruМинтруд выступил за снижение прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

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Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
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