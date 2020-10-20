Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%.

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