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Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Газета.Ru
Общественное телевидение России
9111.ru
Капитал страны
РИА Новости
Primpress.ru
Anews
Российская газета
Вестник Кавказа
RT на русском
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Минтруде заявили об уменьшении числа безработных россиян

Число безработных в России уменьшается, а данные ПФР свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
РИА Новости09:52
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Газета.Ru10:49
РИА Новости

В Минтруде заявили об уменьшении числа безработных россиян

РИА Новости09:52
Российская газета

Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России

Российская газета10:29
RT на русском

В Минтруде высказались о ситуации с безработицей в России

RT на русском10:10
Взгляд.ру

В правительстве сообщили о снижении числа безработных в России

Взгляд.ру10:01
Коммерсантъ

Минтруд зафиксировал снижение уровня безработицы

Коммерсантъ10:39
ТАСС

Минтруд фиксирует снижение регистрируемой безработицы

ТАСС09:41

Навка устроила пышную вечеринку в честь дня рождения Пескова

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков шумно отметил свой 53-й день рождения День рождения пресс-секретарь главы российского государства отметил в элитном ресторане столицы России.
Навка устроила пышную вечеринку в честь дня рождения Пескова
Центральная Служба Новостей11:16

Зеленский анонсировал пакет законов с амнистией для Донбасса

Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к Верховной раде, в ходе которого анонсировал пакет законов о переходном периоде после возвращения Донбасса под юрисдикцию Украины.
Зеленский анонсировал пакет законов с амнистией для Донбасса
Профиль06:43

Генералу СК предъявили окончательное обвинение за поджог дома губернатора

Бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлено обвинение по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова в окончательной редакции.
РБК20:36

США готовы провести срочную встречу с Россией по продлению ДСНВ

Несколько часов назад МИД РФ заявил, что для продления на год Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Москва готова вместе с Вашингтоном «заморозить» количество имеющихся у них ядерных боезарядов.
Коммерсантъ10:16

Глава Вологодской области подтвердил гибель гендиректора АО «Дед Мороз» в ЧП с вертолетом

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выразил соболезнования в связи с гибелью своего бывшего заместителя, а затем генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева.
ТАСС11:49