Минтруд зафиксировал снижение безработицы в России
Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что численность зарегистрированных безработных в России выросла на 1,3 млн в сравнении с данными на март — до 4,8 млн человек, из-за этого уровень безработицы в период пандемии достиг 6,4%.В источнике
С чего всё началось
В Минтруде заявили об уменьшении числа безработных россиян
Число безработных в России уменьшается, а данные ПФР свидетельствуют об увеличении числа принятых на работу в сравнении с числом уволенных, заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.
РИА Новости09:52
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