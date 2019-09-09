Экономика
REGNUMМинтруд зафиксировал снижение средней продолжительности безработицы
Средняя продолжительность регистрируемой безработицы в России по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлвял 5,4 месяца. Такие данные приводит 9 сентября пресс-служба Минтруда.
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Здоровье
Онкологи узнали о распространенном у молодежи виде рака
Онкологи из Немецкого центра исследования рака в Германии рассказали о самом распространенном виде рака среди молодежи.
Известия вчера в 20:55
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика
Полисы ОСАГО подешевели для легковушек
ОСАГО обойдется владельцам легковушек на 4% дешевле. Цена на страховку снизилась на такой процент за 8 месяцев этого года.
РЕН ТВ вчера в 20:05
Политика
NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России
США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.
Газета.Ru 02:42
Здоровье
Родителей в Москве будут адресно информировать о необходимых ребенку прививках
В Москве создан онлайн-реестр прививок, в него занесены данные более 1,9 млн детей.
Агентство Москва 03:08
Культура
Концерт памяти композитора Гаврилина пройдет 12 сентября в Москве
Союз композиторов России 12 сентября проведет в Музее Прокофьева концерт к 80-летию со дня рождения выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина.
ТАСС 03:11
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко: «Муж бил меня. Сказала, убью его, если продолжит»
Звезда сериала «Сваты» уверена, что ее преследуют несчастья в личной жизни.
StarHit.ru вчера в 23:30
Здоровье
В Госдуме видят угрозы в аптечных кабинетах терапевтов
Одна из крупнейших аптечных сетей объявила о начала проекта по открытию кабинетов терапевта в помещениях сети.
REGNUM 03:03
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прям перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Шоу-бизнес
Приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова появилось в Сети
В Интернете появилось свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали своим гостям.
Вечерняя Москва 01:04
Политика
Семья Виктора Бута прибыла в США на встречу с ним
Ранее российское издание «Известия» сообщило, что 8 сентября семья россиянина Виктора Бута, который находится в американской тюрьме, прибудут в Штаты для встречи с ним.
Политика Сегодня 02:57
Происшествия
Сторонники Навального сообщили об обысках в Самаре, Уфе и Перми
Утром 9 сентября начались обыски в штабах Алексея Навального в Самаре, Уфе и Перми, сообщил в твиттере глава федерального штаба политика Леонид Волков.
Интерфакс 02:53
Происшествия
В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка
Российская газета 02:54
Экономика
Минимальную цену на сигареты предложили установить в России
Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru вчера в 04:19
Политика
Британский парламент повторно отверг предложение Джонсона о выборах
Британский парламент повторно отверг предложение премьера Бориса Джонсона о внеочередных всеобщих выборах.
РИА Новости вчера в 19:37
Экономика
В Забайкалье пенсионеры получат доплату к пенсии
По инициативе главы региона Александра Осипова, Законодательное собрание приняло закон, согласно которому величина прожиточного минимума для пенсионеров составит на будущий год 9829 рублей.
Российская газета 02:44
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru вчера в 07:21
Здоровье
В Приморье выявили новые очаги африканской чумы свиней
ТАСС вчера в 22:00
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,39 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16,5 копейки и составил 65,385 рубля.
ТАСС 03:06
Происшествия
Молодую мать подозревают в убийстве двух своих детей на Камчатке
Газета.Ru вчера в 00:55
Экономика
Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели
Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru вчера в 03:53
Общество
Роскачество назвало продукты, которые нельзя мыть
Что касается мытья мяса, то патогенные бактерии в процессе не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне.
Российская газета 02:03