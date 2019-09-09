Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд зафиксировал снижение средней продолжительности безработицы

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы в России по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлвял 5,4 месяца. Такие данные приводит 9 сентября пресс-служба Минтруда.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 03:33, Вашингтон
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