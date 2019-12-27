с чего всё началось

Отмечается, что с 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.

Минтруд заявил о росте пенсий в 2019 году

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