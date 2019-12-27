Экономика

ЯрновостиЯрновостиМинтруд заявил о росте пенсий в 2019 году

Отмечается, что с 1 января 2020 года будет проведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам — на 6,6%.
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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает
 пресс-служба ведомства.
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Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

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