с чего всё началось

Пенсионный фонд ранее сообщал, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров составит в 2020 году 16,4 тыс рублей. К 2022 году этот показатель должен увеличиться до 18,3 тыс рублей. Кроме этого, с 1 апреля будут проиндексированы на 7% социальные пенсии.

Минтруд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Здоровье В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Общество В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.

Хоккей Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.

Происшествия Пассажирский самолет рухнул в Казахстане За пределами аэропорта Алматы в Казахстане рухнул самолет с сотней человек на борту, сообщает DEITA.

Общество Россиянам дали советы по выбору мандаринов При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

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Общество Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов» Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.

Происшествия Четыре человека погибли в результате ДТП в Вологодской области Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей в Вологодской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

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Политика Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

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Космос Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.