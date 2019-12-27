Экономика
RT на русскомМинтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.RT на русскомвчера в 03:31
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Как в Башкирии в 2020 году изменятся пенсии, зарплаты, налоги, платежи ЖКХ
Башинформ26 декабря в 06:04
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:16, Ашберн
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