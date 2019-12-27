с чего всё началось

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

Кино Умерла актриса, сыгравшая «Лолиту» Лайон получила мировую известность после выхода на экраны в 1962 году фильма Стэнли Кубрика "Лолита".

Общество Путин подписал закон о штрафах за спекуляции при продаже билетов Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для перекупщиков билетов на культурные мероприятия за нарушения требований при их реализации, соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Общество Маск ответил пользователям Twitter фотографией Сталина Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.

Общество Алина Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» Уроженка Ижевска, действующая чемпионка мира и Олимпиады по фигурному катанию Алина Загитова дебютировала в качестве артистки ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица.

Общество В России утвердили новые правила регистрации автомобилей С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей – сообщает «Lenta».

Космос Российская группировка гражданских спутников выросла до 92 аппаратов "На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА [космических аппаратов]", - сообщили в госкорпорации.

Политика Посол России в Польше был вызван в польский МИД Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.