Экономика

RT на русскомRT на русскомМинтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
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«По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц — с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей», — сообщает
 пресс-служба ведомства.
RT на русском27 декабря в 03:31

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Аргументы и Фактывчера в 16:02

Минтруд выпустил отчет о росте пенсий в 2019 году

Газета.Ru27 декабря в 06:56

Минтруд оценил рост пенсий в 2019 году

Rambler News Service27 декабря в 04:09

Минтруд заявил о росте среднегодового размера пенсии в 2019 году

RT на русском27 декабря в 03:31

Минтруд: 1 января пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%

Финмаркет27 декабря в 03:14

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Известия27 декабря в 05:13

Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тысяч рублей

ТАСС27 декабря в 02:38
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Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Общество

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
RT на русском 05:37
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Политика

Украина заявила о завершении «переговорного марафона» с «Газпромом»

Глава «Оператора Газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook сообщил о завершении в Вене «переговорного марафона» с «Газпромом» по вопросу подписания нового контракта на транзит газа, а также мирового соглашения по всем судебным спорам.
РБК 06:26
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском 28 декабря в 17:02
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

РБК 01:58
Общество

В Госдуме предложили сравнять зарплату депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил в качестве подарка россиянам на Новый год уравнять зарплату парламентариев со средней в стране.
Lenta.ru 06:28
Футбол

France Football представил сборную десятилетия

Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.
Чемпионат вчера в 08:59
Кино

Компания Fandango назвала самые ожидаемые фильмы 2020 года

Остальные места в первой десятке распределились следующим образом: "Мулан", "Не время умирать", "Тихое место 2", "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", "На высоте", "Душа" и "Форсаж 9".Самыми "ожидаемыми актрисами" названы Галь Гадот, Скарлетт Йоханссон, Эмили Блант, Марго Робби и Зендая.
Kinonews.ru 28 декабря в 02:50
Армия и оружие

Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие

Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Lenta.ru 28 декабря в 05:54
Общество

Дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова завели после заявления чиновника Кремля

Уголовное дело против бывшего заместителя министра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению Андрея Липова — начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Дождь 03:38
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Бывший участник шоу Top Gear высказал свое мнение по поводу причин плохого качества российских автомобилей.
ToDay News Ufa вчера в 10:53
Армия и оружие

На подлодках «Борей-А» появятся осиновые бани

Военные моряки, которым посчастливится работать на таких подлодках, смогут попариться в корабельных банях.
ФедералПресс 27 декабря в 11:51
Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Армия и оружие

Новые виды вооружения создадут для истребителей Су-57

Для истребителей пятого поколения Су-57 создадут новые виды вооружения, рассказал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
Известия вчера в 20:37
Футбол

Руководство «РБ Лейпциг» не исключает уход Вернера

Тимо понимает, что было правильным решением остаться в клубе под руководством Нагельсмана.
Чемпионат 06:36
Происшествия

На трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП с автобусом и грузовиком

"№ По предварительной информации, в районе первого съезда на поселок Зуя водитель грузового автомобиля Mercedes, двигавшийся со стороны Симферополя - в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом MAN", — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Севастополь.ру 03:19
Авто

Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным

По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года.
Tvoe-avto.com вчера в 04:07
Космос

Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС

Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Взгляд.ру 06:15
Общество

«Яндекс» подал на «Афишу» в суд по интеллектуальным правам

Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.
ТАСС 03:49
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадало 19 граждан Белоруссии

Девятнадцать граждан Белоруссии, среди которых трое детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Гаджеты

Последний флагман года уже установил рекорд

Компания Oppo представила флагманские смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro всего несколько дней назад назад, но они уже успели установить свой первый рекорд.
iXBT.com 04:54
Происшествия

Сотрудник МЧС погиб при спасении рыбаков, провалившихся под лед

В Куйбышевском районе около села Жерелёво произошла трагедия на воде. Здесь 29 декабря в середине дня под лед провалились рыбаки.
ГТРК Калуга 04:01
Кино

1 января «Россия 1» представит премьеру фильма «Одесский пароход»

Культуромания вчера в 02:52
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