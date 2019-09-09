«Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных», — указывается в заявлении ведомства.

Политика Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика Генпрокурор Украины допустил арест Порошенко Новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что допускает арест бывшего президента страны, а ныне депутата Верховной рады Петра Порошенко.

Политика На выборах в Мосгордуму победили Навальный и его «умное голосование» Воскресные выборы в Мосгордуму принесли сенсационный результат: при очень низкой явке (21,77%) кандидаты от оппозиционных партий победили в 20 из 45 одномандатных округов, а число единороссов и их союзников в новом городском парламенте сократится на треть – с 38 до 25 (10 из них – депутаты предыдущего созыва).

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Космос Китай провёл испытание на орбите «карманного» ионного двигателя Китайские инженеры разработали ионный двигатель «карманного размера», который предназначен для «продления жизни малых космических аппаратов и предотвращения их превращения в опасный космический мусор».

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Путешествия Россияне рассказали о планах на осенний отдых Российские туристы рассказали, где хотели бы провести отдых осенью. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии РЖД хотят установить российский софт на телефоны сотрудников РЖД заявили, что хотят начать тест пилотного проекта по внедрению российских мобильных операционных систем (ОС) на гаджетах сотрудников организации.

Происшествия Спасатели локализовали пожар в Невской мануфактуре Пожар в здании Невской мануфактуры удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Финансы Чистый государственный долг России стал отрицательным У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Авто Mitsubishi Pajero заменят новой моделью На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.

Политика Агрегаторы такси предложили ужесточить наем водителей в России Крупнейшие агрегаторы такси предлагают ужесточить наем водителей — допускать соискателя к работе только после проверки по государственным базам данных.

Футбол Сборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии.

Общество В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений С 29 августа жертвами стихии стали 28 человек, оказались повреждены более 370 тыс. домохозяйств.

Наука Ученые обнаружили механизм для обезвреживания вируса СПИД Совместное исследование ученых из России, Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии и Финляндии позволило обнаружить механизм, способный обезвредить молекулу вируса СПИД.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Происшествия В Курганской области четыре человека погибли в ДТП Автомобили Mazda и "Газель" столкнулись во вторник утром на трассе в Курганской области, погибли четыре человека, причины ДТП устанавливаются, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Здоровье В России выросли цены на жизненно необходимые препараты Цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, выросли на 3,8 процента.