Экономика
RT на русскомМинтруд заявил о снижении средней продолжительности безработицы
В Министерстве уточнили, что наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодёжи — с 5,2 до 4,4 месяца.
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
РИА Новости вчера в 22:24
Энергетика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика
Лавров увидел перспективу нормализации отношений с Украиной
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает корреспондент РБК.
РБК 08:18
Происшествия
17 человек задержали на режимном объекте «Роскосмоса»
Служба безопасности задержала в общей сложности 17 человек, пытавшихся проникнуть на территорию режимного объекта госкорпорации «Роскосмос».
Алтайская правда вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
ЦИК обнародовала предварительные итоги выборов в Севастополе
Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя среди партий.
РИА Новости Крым 03:32
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Культура
Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»
Sibnet Новости 04:41
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Армия и оружие
Уничтожители БПЛА и крылатых ракет НАТО замечены на учениях в Сербии
Не обошлись учения и без бронированных ветеранов - разработанных еще в 50-е годы в ЧССР 30-мм зенитных самоходных установок Praga PLDvK vz.
Российская газета 09:00
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Теннис
Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»
В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
Sport.ru 02:13
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
Общество
Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы
Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Политика
Песков объяснил отсутствие Путина при встрече заключенных в Москве
Президент Владимир Путин не стал приезжать в аэропорт, чтобы встретить прибывших из Киева в рамках обмена россиян, поскольку это не прерогатива главы государства.
РБК 06:18
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Финансы
Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов
Россия начала скупать драгоценный металл, чтобы снизить зависимость от доллара США на фоне ухудшения отношений двух стран.
Lenta.ru 07:20
Политика
В Крыму посоветовали США «не лезть с оценками» выборов на полуострове
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявления США о легитимности выборов в Крыму и Севастополе "грубым вмешательством" во внутренние дела региона и посоветовал Штатам разобраться со своими выборами, а не "лезть с правовыми оценками".
РИА Новости 08:56