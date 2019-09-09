Экономика
РИА НовостиМинтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
"Средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2019 года составила 4,9 месяца, уменьшившись по сравнению со значением годом ранее (5,4 месяца), что и позволило сохранить низкий уровень безработицы, несмотря на увеличение численности граждан, зарегистрированных в течение полугодия в качестве безработных", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Футбол
Сборная России назвала стартовый состав на матч против Казахстана
Тренерский штаб сборной России по футболу назвал стартовый состав команды на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2020 года против Казахстана.
РБК 13:37
Политика
На выборах в России побеждают все действующие главы регионов
Результаты обработки почти всех протоколов в единый день голосования 8 сентября показали, что временно исполняющие обязанности руководителей и действующие главы российских регионов сохранили свои места по итогам выборов.
FreeNews-Volga 04:58
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi MIX 4 получит дисплей с частотой обновления 90 Гц
Ранее сообщалось, что аппарат получит экран формата 2К. Теперь стало известно, что частота обновления данной панели составит 90 Гц.
3DNews 05:00
Армия и оружие
У берегов Приморья начались испытания «Смерча»
Модернизированный малый ракетный корабль «Смерч» вышел в залив Петра Великого в Японском море для прохождения очередного этапа ходовых испытаний, пишет «Российская газета».
Профиль 05:39
Теннис
Российский теннисист Медведев проиграл Надалю в финале US Open
Россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США по теннису.
Дождь вчера в 21:08
Политика
Делегация из США приехала в Крым, чтобы оценить достижения полуострова
Делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет, сообщил РИА Новости координатор визита, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.
РИА Новости 13:54
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Политика
Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Футбол
Дзюба после игры с Шотландией не мог уснуть до 9 утра
Sport24.ru 12:16
Происшествия
20 лет назад был взорван дом на улице Гурьянова в Москве
Ровно в полночь 9 сентября 1999 года (8 сентября в 23 часа 58 минут) в девятиэтажном шести подъездном доме № 19 дома по улице Гурьянова (ЮВАО) произошел взрыв мощностью около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы
В Нидерландах вечером 9 сентября произошел инцидент со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт.
Интерфакс 14:12
Политика
Шойгу ответил главе Пентагона: все-таки побудем пока ненормальными
«Трудно что-либо добавить — единственное, что хочу сказать: мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными»,— сказал господин Шойгу после переговоров глав МИДов и Минобороны России и Франции (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 09:13
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян обнаружили болезнь, от которой пострадала Селена Гомес
Врачи диагностировали у нее красную волчанку — болезнь, от которой несколько лет назад пострадала другая знаменитость — певица Селена Гомес .
Lisa.ru 11:45
Футбол
Азербайджан отобрал очки у Хорватии в матче отбора Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе Е сборные Азербайджана и Хорватии сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Баку на стадионе «Баксель Арена».
Чемпионат 13:52
Шоу-бизнес
Гуф признался Кети Топурии в любви в день ее рождения
Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, опубликовал на своей странице в Instagram трогательный пост.
RuNews24.ru 05:10
Политика
Путин и Макрон обсудили Украину
Лидеры России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.
Свободная Пресса 01:09
Гаджеты
Apple нарушила китайские законы при производстве iPhone
По сообщениям американского издания Bloomberg, Apple и Foxconn были обвинены правозащитной группой China Labor Watch в нарушении китайского трудового законодательства.
Ferra 03:23
Политика
США вывезли из России своего ценного шпиона из-за Трампа
США в ходе секретной миссии в 2017 году вывезли из России высокопоставленного агента в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных источников в американской администрации.
Газета.Ru 13:03
Здоровье
Врач Алексей Едемский: не советую пользоваться дезодорантом ежедневно
По словам врача, дезодорант следует использовать «интервально», чередуя периоды его применения с периодами без использования средства.
MedikForum.ru 12:21
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Гаджеты
Компания LG может уйти с российского рынка смартфонов
Учитывая столь низкий интерес россиян к смартфонам LG, корейский технологический гигант может полностью уйти из этого сегмента российского рынка.
Planet Today 06:38
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Происшествия
Умер мальчик, спасший дедушку из горящей бани в Карелии
В ожоговом центре в Нижнем Новгороде скончался шестилетний мальчик из Карелии, получивший 90 процентов ожогов тела и ожоги верхних дыхательных путей.
Российская газета 05:36
Армия и оружие
ВМФ России получит в следующем году сразу четыре атомные подлодки
В 2020 году военно-морской флот России получит в свое распоряжение сразу четыре атомные подводные лодки (АПЛ).
Российская газета 13:54