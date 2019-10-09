Экономика

News.ruNews.ruПрожиточный минимум в России могут снизить

Минтруд предложил проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Документ предусматривает снижение показателей по отношению к II кварталу на 1,5% для трудоспособных граждан и детей и на 1,6% для пенсионеров.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
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Прожиточный минимум в России могут снизить

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