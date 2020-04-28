Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comМинтруда допустило до 6 миллионов безработных в России после эпидемии

Число безработных в России может составить от 5 до 6 миллионов человек, но это только один из возможных сценариев, считает глава Минтруда Антон Котяков.
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В России 950 тысяч человек признаны безработными

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Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

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Минтруд допускает увеличение числа безработных в России до 6 млн

Коммерсантъвчера в 15:40

Число безработных россиян к окончанию пандемии может увеличиться до 5 – 6 миллионов, считают в Министерстве труда

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Минтруд допустил рост числа безработных до 6 млн человек из-за коронавируса

Ведомостивчера в 15:22

Минтруд допускает рост безработицы в пять-шесть раз к концу пандемии

Газета.Ruвчера в 14:56

Минтруд оценил возможность сценария с шестью миллионами безработных в России

Lenta.ruвчера в 15:48
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Экономика

Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года

Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Кино

К премии «Оскар» допустят фильмы, которые не показывали в кинотеатрах

Организаторы 93-й премии «Оскар» в 2021 году допустят к отбору фильмы, которые не были показаны в кинотеатрах, но планировались к показу и вышли только онлайн, говорится в заявлении американской Академии киноискусств.
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Политика

Трамп приравнял американские мясокомбинаты к оборонным заводам

Президент США Дональд Трамп подписал указ, приравнивающий заводы по переработке и производству мяса к оборонным предприятиям.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv вчера в 06:09
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Здоровье

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
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Общество

«Газпром» не планирует вывоза вахтовиков с Чаяндинского месторождения

Компания "Газпром добыча Ноябрьск", работающая на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за коронавируса возникла напряженная ситуация, не планирует внеплановый вывоз рабочих с объекта, сообщили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
РИА Новости 01:57
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
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Экономика

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Вечером 28 апреля в Екатеринбурге мужчина напал на автомобиль скорой помощи, пишет E1.RU.
Известия вчера в 19:28
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Интерфакс 27 апреля в 12:53
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Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
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Общество

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
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Авто

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
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Кино

Появился трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Игромания.ру вчера в 13:14
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

В результате пожара в жилом доме в Ленинградской области погибли восемь человек, в том числе шестеро детей.
RT на русском вчера в 23:56
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
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Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru вчера в 04:23
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Энергетика

Аналитик спрогнозировал рост цены на нефть до 60 долларов

По мнению аналитика, восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надежной и универсальной вакцины против коронавируса.
РИА Новости 00:17
Технологии

Пользователей предупреждают о возможной слежке через камеры смартфона

Об опасностях работы со смартфонами рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Волгоградская правда вчера в 03:38
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Политика

Путин напомнил о «Законе жизни» из-за ситуации с коронавирусом

На фоне распространения коронавируса президент России Владимир Путин назвал абсолютным приоритетом жизни людей и напомнил россиянам о рассказе Джека Лондона «Закон жизни».
Известия вчера в 15:26
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости вчера в 15:08
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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
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Политика

Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая

REGNUM вчера в 12:42
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Общество

В Калужской области введен масочный режим

Ввести обязательный масочный режим 20 апреля на заседании областного правительства предложила главный санитарный врач Калужской области Светлана Рожкова.
Kaluga24.tv вчера в 16:00
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
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Политика

Постпред назвал претензии США по соглашению СВПД нелепыми

Партнеры Москвы по СБ ООН и по Совместному всеобъемлющему плану действий вряд ли поддержат озвучиваемые "нелепые" претензии США к соглашению по иранской ядерной программе, заявил во вторник постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия

BMW врезался в «Камаз» и дерево. Пассажир скончался в больнице

В 18.25 у дома № 45/1 38-летний водитель ехал слишком быстро и врезался в припаркованный "Камаз" с полуприцепом.
Взгляд-инфо 01:19
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Общество

В НИИ Минздрава оценили уровень заболеваемости коронавирусом в России

Сильная рассредоточенность и невысокая мобильность россиян названы в числе причин невысокой заболеваемости коронавирусом в России.
RT на русском 01:57
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