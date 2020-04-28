Число безработных в России может составить от 5 до 6 миллионов человек, но это только один из возможных сценариев, считает глава Минтруда Антон Котяков.

Минтруда допустило до 6 миллионов безработных в России после эпидемии

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